تعليق طارق مصطفى بعد فوز البنك الأهلى على الداخلية

علق طارق مصطفى مدرب نادي البنك الأهلي على الفوز الذي حققه فريقه على حساب الداخلية في الدوري المصري.

وقال طارق مصطفى عقب المباراة:" خوضنا المباراة من أجل الفوز دون غيره للتقدم خطوات مهمة فى جدول الترتيب ".

وأضاف" واجهنا فريق منظم ومدير فنى متميز وسيطرنا على الكرة معظم فترات اللقاء وأضعنا فرصا كثيرة امام مرمى الداخلية كانت كفيلة بتحقيق فوز مريح ".

وواصل" عقب الفوز على الاهلى فى الجولة الماضية حذرت اللاعبين من التراجع فى الأداء خلال المباريات المقبلة وان جميع المباريات الهدف منها حصد الثلاث نقاط

وأكمل" اتقدم بالشكر لمجلس ادارة نادى البنك الأهلى برئاسة اللواء اشرف نصار والاستاذ محمد عبد المنعم المشرف العام على الكرة لدعمهم الكبير للفريق وتوفير مناخ رياضى يساعد على تقديم الافضل ".

وأتم “ سنبدأ فى التحضير للمواجهة المقبلة من اجل تحقيق فوز جديد”.

