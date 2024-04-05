إستعدادات مكثفة لإقامة مهرجان التمور الدولى الثامن بمدينة إدكو

عقد اللواء محمد شوقى بدر - السكرتير العام لمحافظة البحيرة ، إجتماعا لمتابعة الإستعدادات والتجهيزات الخاصة بالمهرجان التمور الدولى الثامن بمدينة إدكو وذلك والذي يقام بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة ، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام ،خلال الفترة من 11غلي 13من شهر أكتوبر القادم ، وذلك بحضور كل من كامل

غطاس - السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة ، و أمجد القاضى - المدير التنفيذي لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية بوزارة التجارة والصناعه ،و ممثل الشركة المنظمه لمهرجان التمور ، والوفد المرافق لهم و محمد محجوب رئيس مركز ومدينة إدكو ، والدكتور محمود السنهورى - مدير عام الشئون الاقتصادية ، والعديد من ممثلي وكافة الجهات المعنية.

حيث قام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ادكو بمرافقه الوفد المنظم للمهرجان لزيارة المواقع المقترح إقامة مهرجان التمور عليها وهى شاطىء إدكو والنادي الإجتماعى ونادى المعدية الرياضى وإحدى القاعات

و خلال الإجتماع أكد اللواء محمد شوقي سكرتير عام محافظة البحيرة ، على إهتمام الدولة المصرية بقطاع التمور، بإعتباره أحد القطاعات الواعدة، التي تسهم في تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية وزيادة الصادرات وخلق فرص العمل.

كما وجه سكرتير عام محافظة البحيرة ،بضرورة تكثيف الجهود لاستقبال ضيوف المحافظة خلال تلك الفترة وظهور المهرجان بالشكل المشرف واللائق بالمحافظة أمام ضيوفها من داخل مصر وخارجها.

ومن الجدير بالذكر أن محافظة البحيرة تستعد لإستقبال مهرجان التمور الدولي الثامن هذا العام ، والذي يبدأ يوم 11من شهر أكتوبر القادم ويستمر لمدة ثلاثة أيام ، علي أن ينتهي يوم 13 من نفس الشهر ،حيث تحتل المحافظة المرتبة الأولى على مستوي الجمهورية فى إنتاج البلح الرطب،كما تنتج 11 نوعًا أشهرها الزغلول والسماني، ويبلغ عدد النخيل بها أكثر من مليون و350 ألف نخلة، بطاقة إنتاجية تتجاوز 270 ألف طن، كما تتميز مدينتا إدكو ورشيد، بانتشار زراعة النخيل خاصة أصناف البلح الطري الذي تجود به المناطق الشمالية من مصر، وينتجان أكثر من 90 ٪ من الإنتاج الإجمالي لمحافظة البحيرة.

يأتي ذلك فى إطار الإستعداد لإقامة مهرجان التمور الدولى الثامن بمدينة ادكو بمحافظة البحيرة والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من ١١ إلى ١٣ من شهر أكتوبر القادم .