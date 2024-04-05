الاتحاد السكندرى يتصدر الدورى

استطاع الفريق الاول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى بقيادة الكابتن طارق العشرى المدير الفنى أن يقتنص ٣ نقاط غالية بالفوز على فريق النادى المصرى البورسعيدى بنتيجة ٣-٢ على أرضه بستاد برج العرب فى إطار الاسبوع ال١٧ من عمر الدورى ليتصدر زعيم الثغر جدول الدورى بالمركز الاول برصيد ٢٧ نقطة.

وشهد ملعب ستاد برج العرب مباراة حماسية نجح خلالها الفريق الأخضر من صنع ريمونتادا فى الدقائق الاخيرة من الوقت بدل الضائع لصالحه وسط فرحة الجماهير بالمدرجات فى سهرة كروية رمضانية.

وشهدت المباراة تألق اللاعب الغاني مابولولو الذى نجح فى حسم المباراة من ضربة جزاء فى الوقت الإضافي بدل الضائع.

ويأمل جماهير زعيم الثغر من مواصلة التقدم حتى نهاية الموسم بعد ما أرتفع سهم طموحاتهم بالمشاركة الافريقية وعدم مغادرة المربع الذهبي مع نهاية الموسم خاصة بعد تصدر الاتحاد السكندرى جدول الدورى بالمركز الاول.