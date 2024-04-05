الزمالك يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد وفاة المعد البدنى لفريق الكره

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، إعلان حالة الحداد داخل مقر القلعة البيضاء لمدة ثلاثة أيام، على روح محمد مدحت المعد البدني لفريق الكرة الأول، الذي وافته المنية مساء الخميس إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

ويتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك والجهاز الفني والجهازان الطبي والإداري ولاعبو الفريق بخالص العزاء لأسرة الراحل ، سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.