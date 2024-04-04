أعراض تخبرك بوجود مشكلة في الكبد.. احذر

التهابات الكبد تشكل مجموعة متنوعة ومتشعبة من الأمراض، لكن يبقى التهاب الكبد الحاد من بين أخطرها، حيث يظهر مجموعة من العلامات والأعراض التي تنذر بالإصابة به.

أعراض التهاب الكبد

وفقًا لتقرير نُشر في موقع "thesaude"، فإن التهابات الكبد الحادة تنشأ بشكل كبير نتيجة الإصابة بالعدوى، سواء ناتجة عن انتقال فيروس ماء الكبد أو بسبب بعض العوامل الأخرى التي تزيد من فرص الإصابة بها، مثل اضطرابات جهاز المناعة.

تشير الأعراض إلى وجود التهاب كبدي حاد، حيث يجب على المصاب التوجه إلى الطبيب المختص دون تأخير، ومن أهم تلك الأعراض:

1. آلام شديدة في الرأس وصداع مصاحب للمريض المصاب بالتهاب كبدي حاد.



2. الشعور بالرغبة في التقيؤ والغثيان المستمر للمريض.



3. آلام شديدة في الجسم ووخز في العضلات وشعور بالتعب الشديد.



4. الاضطرابات الغذائية وفقدان الشهية المزمن، التي قد تزداد مع تفاقم حالة التهاب الكبد.



5. آلام مبرحة في العضلات والمفاصل والأعصاب.



6. الشعور بالعصبية والضيق والغضب الحاد.



7. القيء المتكرر في بعض الحالات، بالإضافة إلى اضطرابات في درجة حرارة الجسم.



8. بعد مرور فترة من الزمن، قد تظهر حالة من الحكة والرغبة في الهرش، مع تغير في لون البراز واصفرار الجلد.

جدير بالذكر إن تفهم هذه الأعراض والتصرف بسرعة يمكن أن يسهم في الكشف المبكر عن التهاب الكبد الحاد والعلاج المناسب له.

ووفقًا لما ذكره موقع هيلث شوت، يلعب الكبد دورًا رئيسيًا في الحفاظ على عملية التمثيل الغذائي، وتحطيم العناصر الغذائية من الطعام إلى طاقة وتركيب جزيئات مهمة مثل البروتينات والكوليسترول، حيث يقوم بإزالة السموم من الدم عن طريق تصفية السموم واستقلاب الأدوية، وينتج الصفراء، الضرورية لهضم الدهون، ويخزن الجليكوجين لاحتياطيات الطاقة، كما أنه مسؤولًا عن تنظيم مستويات السكر في الدم عن طريق تخزين أو إطلاق الجلوكوز حسب المتطلبات.

وحسبما أفاد الأطباء هناك عدد من العلامات التي تشير إلى أن الكبد في خطر ويحتاج إلى التخلص من السموم، وفيما يلي أبرزها:

التعب

عندما يكون هناك فائض من السموم في الجسم، فإنه يمكن أن يثقل كاهل الكبد، ويمنعه من أداء وظائفه.

مشاكل في الجهاز الهضمي

إذا كان هناك خلل في وظائف الكبد، فيمكن أن يسبب الانتفاخ أو الإمساك أو الإسهال بسبب ضعف إنتاج الصفراء.