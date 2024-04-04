بعد توقعه لزلزال تايوان|عالم هولندي يحذر من حدوث مرعب في منتصف أبريل

أثار العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، حالة من الجدل بعد أن توقع حدوث زلزال قوي يضرب تايوان، والأمر الذي حدث بالفعل حيث ضرب زلزال بقوة 7.2 ريختر الجزيرة، توفي على إثره حوالي 9 أشخاص، والأمر الذي تسبب في صدمة الجماهير خاصة بعد تحذيراته الأخيرة وتوقعه بحدوث هزة أرضية خلال الأيام القادمة.

العالم الهولندي

العالم الهولندي يحذر العالم من زلزال تايوان

حذر العالم الهولندي في وقت سابق من حدوث زلزال تايوان، قائلًا إنه وفقًا لهندسة الكواكب لدينا عدة زوايا قائمة ما بين يومي 27 إلى 28، وهذه هي الهندسة الخاصة بعطارد والزهرة وأورانوس، والتي تشير إلى وقوع حدث زلزالي كبير في الأيام التي تليها والتي تكون بقوة تمتد بين 7.2 إلى 7.7.

تحذيرات العالم الهولندي من وقوع زلزال قادم

قال العالم الهولندي فرانك هوجربيتس عبر حسابه على موقع "إكس" تويتر سابقًا، :" في 1 إبريل هناك اقتران بين عطارد والشمس والزهرة، كما سيكون هناك اقتران للأرض وزهرة ونبتون اليوم ثم يليه عطارد والزهرة وزحل ولكن هذه الاقترانات لا تشكل أي خطر".

العالم الهولندي

وأضاف العالم الهولندي: ويكون هناك يوم 5 إبريل اقتران بين عطارد والشمس ونبتون، كما يوجد اقترانات قمرية، والتي تشير إلى زيادة حدوث الزلازل الأسبوع المقبل بسبب تلك الاقترانات الهامة والحرجة، خاصة في 7 و6 إبريل.

وتابع العالم الهولندي: وتكون قوة الزلازل حوالي 5 ريختر إلى 6 ريختر، واقترانات الأرض يمكن أن تؤدي إلى حدوث زلزال بقوة 7 ريختر، ونشير هندسة الكواكب إلى حدوث اضطرابات وهزات زلزالية في الأيام القادمة.

زلزال تايوان

زلزال تايوان

في صباح أمس الأربعاء، تفاجئ أهالى مدينة تايوان بوقوع زلزال مدمرة بقوة 7 ريختر يضرب الجزيرة وتعد هذه الهزة الأرضية هى الأعنف التي تضرب ساحل جزيرة تايوان منذ 25 عاما، أعلنت السلطات المحلية في تايوان ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب الجزيرة، وقت سابق اليوم الأربعاء، إلى 9 قتلى وأكثر من 800 مصاب حتى الآن.

زلزال تايوان

وقع زلزال تايوان قبالة ساحل مقاطعة هوالين في شرق تايوان، وشعر به الأشخاص في جميع أنحاء تايوان، وأدى زلزال اليوم والانهيارات الأرضية والصخرية الناجمة عنه في أجزاء من طريق سوهوا السريع بالقرب من أنفاق تشونجده وداقينجشوي إلى إتلاف الطرق السريعة، ما أدى إلى إغلاقها.

وتضررت العديد من الطرق في متنزه تاروكو الوطني، ما جعل العديد من الأشخاص غير قادرين على مغادرة المتنزه أو التجول فيه.