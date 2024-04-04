إتاحة أحدث إصدار من Razer Blade 18 للطلب

لقد استغرقت شركة Razer بضعة أشهر إضافية حتى تصبح أحدث أجهزة الكمبيوتر المحمول Blade مقاس 18 بوصة جاهزة للاستخدام في أوقات الذروة بعد أن رأيناها لأول مرة في معرض CES. يمكن الآن لأولئك الذين كانوا ينتظرون أحدث إصدار للشركة طلب إصدار 2024 من Razor Blade 18، والذي يبدأ بسعر 3099 دولارًا.

يأتي النظام الأساسي مزودًا بمعالج i9-14900HX وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 32 جيجابايت وسعة تخزين SSD تبلغ 1 تيرابايت وشبكة Wi-Fi 7 ونظام تبريد ثلاثي المراوح ومجموعة من ستة مكبرات صوت مع دعم الصوت المكاني THX. على جانب وحدة معالجة الرسومات، يمكنك تجهيز الكمبيوتر المحمول بما يصل إلى NVIDIA GeForce RTX 4090 (يحتوي الطراز الأساسي على بطاقة رسومات 4070). فيما يدعي Razer أنه الأول من نوعه لجهاز كمبيوتر محمول، يوجد اتصال Thunderbolt 5، ولكن فقط إذا اخترت وحدة معالجة الرسومات 4080 أو 4090.

تعد الشاشة إحدى نقاط الحديث الكبيرة لهذا الكمبيوتر المحمول. يأتي مزودًا بشاشة QHD + 300 هرتز Mini-LED بشكل قياسي. إذا كنت تريد دقة أعلى، يمكنك اختيار شاشة بدقة 4K وتردد 200 هرتز. يبدو أن الشركة قد وجدت 35 هرتزًا إضافيًا منذ معرض CES، حيث قالت في ذلك الوقت إن Razer Blade 18 سيحتوي على خيار عرض 4K و165 هرتز. يدعي Razer أن هذه الشاشة هي الأولى من نوعها في العالم بالنسبة لجهاز كمبيوتر محمول، وسوف تكلفك مبلغًا إضافيًا قدره 1700 دولار، وهو ما يزيد بكثير عن تكلفة الشاشة المستقلة المكافئة. ستحتاج أيضًا إلى الانتظار حتى وقت لاحق من هذا الصيف حتى يتم شحن طراز مزود بلوحة 4K و200 هرتز، بينما يمكنك الحصول على نموذج بشاشة QHD+ الآن.

لقد شعرنا أن طراز العام الماضي كان مكلفًا للغاية بالنسبة للتكوين المجهز بالكامل، وهذا هو الحال مرة أخرى هذه المرة. ومع ذلك، إذا كنت بحاجة إلى جهاز كمبيوتر محمول متطور بشاشة كبيرة يمكنه تشغيل أي برنامج أو لعبة تقريبًا، فيمكن أن يكون أحدث إصدار من Razer Blade 18 ملكًا لك إذا كان لديك المال الكافي.