أكرم حسني يكشف تفاصيل تجسيده شخصية غارفيلد

قال الفنان أكرم حسني، إنه وافق على تجسيد شخصية غارفيلد لأنها قريبة منه، معربا عن سعادته بتقديم النسخة العربية للكارتون العالمي، والذى بالفعل بدأ التسجيل الصوتي لمشاهده .

وأضاف أكرم حسني، فى تصريحات لبرنامج “عرب وود”، أنه لن يبذل مجهودا كبيرا في تجسيد الشخصية قائلا: “,أنا فيا كتير من الشخصية لأني بحب الأكل جدا وكسول، ولما مش بيكون عندي شغل بقعد على الكنبة باكل وبتفرج عالتليفزيون”.

وأوضح أنه بعد أن بدأ التسجيل الصوتي للشخصية شعر أن نغمة الصوت قريبة من صوته الحقيقي.

وقدم الفنان أكرم حسني فى النصف الأول من الماراثون الرمضاني الحالي بطولة مسلسل “بابا جه”، والذى حقق نجاحا كبيرا.

مسلسل "بابا جه"مكون من 15 حلقة، بطولة أكرم حسني، ونسرين أمين، وسماء إبراهيم، وفريال يوسف، ومحمود البزاوى، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل من تأليف وائل حمدى، وإخراج خالد مرعي، وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وتدور أحداث المسلسل حول هشام (أكرم حسنى) رجل أربعينى يعمل مدير فندق ومتزوج من نسرين أمين، ويتعرض للعديد من المشاكل بسبب أزمة كورونا وتداعيتها.

وقدم أكرم حسنى مسلسل رمضان الماضي مسلسل "مكتوب عليا"، بطولة عمرو عبد الجليل، وآيتن عامر، وهنادي مهنا، وحنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، وعزة لبيب، ومحمد طعيمة، ومحمود السيسي، وهلا رشدى، وهنا زهران، وأحمد عثمان، وحنان حسن، ومصطفى عبد السلام، وعزت زين، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.

بدأ أكرم حسني عمله الإعلامي في عام 2004، حيث عمل مذيعًا في إذاعة نجوم إف إم، حيث قدم برنامج أسبوعي تحت اسم “100.6”، وفي عام 2006 كانت أول تغطية إعلامية لأكرم حسني في حفل افتتاح فيلم “عمارة يعقوبيان” للفنان عادل إمام، حيث قدم تغطية إعلامية متميزة للحفل.

وكانت بداية نجاح أكرم حسني في عام 2008، من خلال شخصية “أبو حفيظة” التي ابتكرها في برنامجه الكوميدي “نشرة أخبار الخامسة والعشرون” عبر قناة “موجة كوميدي”، وقد نجح في تقديم هذه الشخصية كثيرًا، وفي عام 2009 قدم أكرم حسني برنامج “الكابوس” بشخصية أبو حفيظة، وقدم في 2011 برنامج “حدوتة بعد النوم” بشخصية أبو حفيظة، وشارك في العام نفسه في ورشة لتعليم التمثيل مع مروة جبريل، ليقدم بعدها أول أدواره التمثيلية في المسلسل الكوميدي “نونة المأذونة” الذي عرض في رمضان 2011، والذي ظهر فيه أيضًا بشخصية أبو حفيظة.

وقدم أكرم حسني في عام 2013 برنامج “وسيم هدهد” وهو برنامج نقدي بقالب كوميدي، وفي عام 2014 اقتبس من شخصية أبو حفيظة جملة “أسعد الله مساءكم” لتكون عنونًا لبرنامجه الكوميدي، وقدم منه ثلاثة مواسم وحقق نجاحاً كبيرًا، وفي عام 2015 قدم برنامج “ما وراء التردد”