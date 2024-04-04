علي الطيب يندم على الاعتراف بحبه لـ سيرين خاص في الحلقة العاشرة من مسلسل مليحة

اعترف علي الطيب بحبه لـ سيرين خاص في الحلقة العاشرة من مسلسل مليحة في جلسة مصارحة مع شقيقته، بالتزامن مع استعداداتها للسفر إلى غزة، وأعرب عن حزنه وخوفه من عدم رؤيتها مجددًا.

تحاول شقيقته مساعدته وتتصل بشقيقها أثناء تواجده مع علي الطيب لانهاء إجراءات جواز السفر، وتخبرها بحبه لها.

لم تعلق مليحة “سيرين خاص" عن مشاعر علي الطيب تجاهها، وأخبرته بأنها ستسافر غدًا إلى المعبر للدخول منه إلى غزة .

تبدأ الحلقة العاشرة من مسلسل مليحة باستعدادات مليحة “سيرين خاص” بالعودة إلى غزة مع جدتها، وسط أحزانها بعد وفاة والدها ووالدتها وخطبة دياب من ابنة خالته، الأمر الذي جعلها ترغب في مغادرة مصر سريعًا.

يحدث خلاف صغير بين أمير المصري وزوجته بعد حفل عقد القران بسبب رغبته في الهجرة دون إخبرا أهلها.

يدخل مسلسل مليحة في ماراثون النصف الثاني من دراما رمضان 2024، وهو أول عمل يتناول قضية النزوح الفلسطيني بالتزامن مع أحداث طوفان الأقصى.

فقرات وثائقية لتاريخ فلسطين قبل حلقات “مليحة”

تتضمن بداية كل حلقة من مليحة تاريخيات وثائقية هامة من النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وكيف احتل اليهود أرض فلسطين، ولحظات فارقة في دفاع الفلسطينيين عن أراضيهم على مدار أكثر من نصف قرن.

موعد عرض حلقات مسلسل مليحة

تُعرض الحلقة التاسعة من مسلسل مليحة على قناة drama ON الساعة 11:30 مساء، وتعاد الساعة 8:15 صباحا.

وقناة CBC في الساعة السادسة والخمس دقائق قبل أذان المغرب، وعلى قناة الحياة 11:15 مساءً، وتعاد الساعة 8:15 صباحًا، والساعة 5:15 صباحا.

أحداث مسلسل مليحة:

تأتي أحداث المسلسل حول “مليحة” الفتاة الفلسطينية التي تقوم بدورها الفنانة سيرين خاس، بعد تركها لوطنها بعد انتفاضة 2000 بعد تدمير منزلهم واستشهاد عدد كبير من أقاربهم وانقطاع سبل الحياة عنهم هناك، وبعد رعب الحرب وقسوتها يسافرون إلى الأراضي الليبية من أجل البحث عن سبل الحياة الطبيعية، وبعد سنوات تولد لديهم الرغبة في العودة إلى الوطن، ويتخذون طريق العودة إلى فلسطين مرورًا بمصر، وفي تلك الأثناء تتعرف مليحة على الضابط أدهم على الحدود الليبية المصرية ويواجهون بعض المصاعب في العودة إلى وطنهم نتابعها خلال حلقات المسلسل، وتتشتت الأسرة بين المكوث في مصر واستمرار قصة الحب بين أدهم ومليحة أم ستترك قلبها في مصر وتعود لوطنها .

أبطال مسلسل مليحة:

مسلسل مليحة من بطولة “مرقت أمين، دياب، أمير المصري، سيرين خاس، علي الطيب، حنان سليمان، مروان عايش"، ومن تأليف رشا الجزار، إخراج عمرو عرفة.

مسلسل مليحة.. دراما مهمة في رمضان 2024

يعتبر مسلسل مليحة من الشاشات الدرامية المهمة في رمضان 2024، لتناوله القضية الفلسطينية بالجوانب الاجتماعية والسياسية في ظل الحرب الدامية مع الكيان الصهيوني التي اشتعلت في أكتوبر 2023 حتى الآن والتي نتج عنها استشهاد أكثر من 30 ألف شهيد، ولا يزال الدمار والقصف مستمرا حتى الآن دون رحمة أو هدنة.