النوم على الظهر في أواخر الحمل يسبب مخاطر للجنين

أبلغ علماء من جامعة أوكلاند عن مخاطر النوم على الظهر في أواخر الحمل، وفقًا لتقرير Medicforum، وهذا الوضع أثناء النوم يمكن أن يؤثر سلبًا على صحة الأم الحامل والجنين.

والحقيقة هي أن الرحم، الذي زاد خلال الثلثين من الحمل، يضغط على ما يسمى بالوريد الأجوف، وبالتالي يقلل من تدفق الأكسجين إلى كل من الأم والطفل وهذه الحالة الخطيرة يمكن أن تؤدي إلى الإغماء ونقص الأكسجة لدى الجنين.

لذلك، ينصح الخبراء بشدة بالتخلص من وضعية الاستلقاء على ظهرك لفترة، بينما وضعية النوم الموصى بها هي الاستلقاء على جانبك الأيسر، مع وضع وسادة تحت ركبتك العليا وفي هذا الوضع، ستكون المرأة الحامل مرتاحة وآمنة للغاية.

أطباء يوضحون أصعب شهور في الحمل

بشكل عام لا يوجد شهر محدد يمكن القول أنه أصعب شهر في الحمل، ولكن يجد العديد من النساء صعوبة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل مع زيادة حجم الجنين، وصعوبة الحركة والتنفس، ولكن في المقابل فإن الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل قد تكون الأصعب لدى البعض في حال المعاناة من أعراض الغثيان الشديد كما هو الحال بالنسبة لك.

يشار إلى أن الغثيان يزول بشكل تدريجي وفي الغالب يختفي مع نهاية الشهر الرابع أو قد يستمر إلى الشهر الخامس في بعض الحالات، ومن النادر جدًا استمراره لفترة أطول من الشهر الخامس.

أنصحك باستشارة الطبيب حول الأدوية المناسبة للتخفيف من الغثيان، كما أنصحك باتباع التدابير الآتية للتخفيف من الغثيان خلال الحمل:

كيف تتجني غثيان الحمل

تجنب الروائح المسببة للغثيان، والتي تختلف من حالة إلى أخرى.

الحد من استخدام التوابل في الطعام.

الحد من التواجد في المطبخ عند القلي.

تناول قطعة من البسكويت المملح أو السادة عند الشعور بالغثيان.

شرب كوب من الشاي مع الزنجبيل.

تناول فيتامين ب 6.

تجنب الأطعمة والروائح التي تحفز الشعور بالغثيان.

تناول عدد أكبر من الوجبات يومياً مع تقليل كمية الوجبة الواحدة، بدلاً من ثلاث وجبات كبيرة.

تناول البسكويت المملح، أو الخبز المحمص لتهدئة المعدة.

تناول أطعمة سهلة الهضم عند الشعور بالغثيان، مثل حساء الدجاج، أو الموز، أو الأرز.

الإكثار من السوائل والماء، لتعويض الجفاف الذي يحدث نتيجة التقيؤ.

العلاج باستخدام الزيوت العطرية المهدئة، مثل عشبة الخزامى أو اللافندر.

استنشاق الهواء النقي.

تجنب الاستلقاء بعد الأكل.

الابتعاد عن شرب الماء والسوائل مع الأكل.

تجنب تناول مكملات الحديد في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، إذا كان معدله طبيعياً في الجسم.

التحرك قدر المستطاع.