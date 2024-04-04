السجاد والموكيت يساهمان في تطور مرض السرطان.. دراسة توضح

غالبًا ما تحتوي السجاد والموكيت على مواد سامة تساهم في تطور الأمراض، بما في ذلك السرطان وحذر متخصصون يعملون في اتحاد الصحة العامة في أوروبا من هذا الأمر.

وأظهرت أبحاثهم أنهم توصلوا إلى أن السجاد يمكن أن يخفي المكونات الكيميائية التي يمكن أن تسبب نمو الأورام وتطور أمراض الغدد الصماء والجهاز التناسلي في جسم الإنسان ووفقا للفحص، وأحصى العلماء ما يقرب من 60 من هذه المركبات الخطرة على الصحة، بما في ذلك المعادن الثقيلة والمواد المسرطنة.

وقد تحتوي الأصباغ والأصباغ المستخدمة في إنتاج السجاد على الرصاص والكادميوم والزئبق، وذكر الباحثون أنها تستخدم أيضًا كمحفزات لإنشاء دعامات صناعية للسجاد.

بالإضافة إلى ذلك، كما اكتشف MedicForum، قد يحتوي السجاد والبسط على إضافات كيميائية أخرى - على سبيل المثال، لغرض الحماية ضد الفطريات أو لضمان خصائص المنتجات المقاومة للماء ولاحظ مؤلفو الدراسة أن معظم المواد المستخدمة في إنتاج السجاد لم يتم اختبار تأثيرها على جسم الإنسان.

وحذر العلماء من أن هذه المكونات الكيميائية، بعد استنشاقها أو ابتلاعها أو ملامستها للجلد، قد تستغرق سنوات عديدة حتى تصبح محسوسة.

في السابق، أشار العلماء المشاركون في دراسة عوامل السرطان في البيئة البشرية إلى أن الدافع وراء تطور السرطان يمكن أن يكون إشعاع الرادون - وهو غاز خامل عديم اللون والرائحة، وهو نتاج انحلال اليورانيوم الطبيعي مصدر الرادون، وفقا للخبراء، يمكن أن يكون الطوب والخرسانة التي تصنع منها منازل الناس، وكذلك الأرض تحت المباني.

أسباب الإصابة بالسرطان

يتولّد السرطان من جراء طفرة تحصل في سلسلة من الحمض النووي الريبوزي منقوص الأكسجين الموجودة في الخلايا، هذه السلسلة في جسم الإنسان تحتوي على مجموعة من الأوامر المُعَدّة لخلايا الجسم التي تحدد لها كيفية النمو والتطوّر والانقسام.

والخلايا السليمة تميل أحيانًا إلى إحداث تغييرات في حمضها النووي، لكنها تبقى قادرة على تصحيح الجزء الأكبر من هذه التغييرات، لكن إذا لم تتمكن من إجراء هذه التصحيحات فإن الخلايا المُحَرَّفـَة على الغالب تموت.

مع ذلك فإن بعض هذه الانحرافات غير قابلة للتصحيح، ممّا يؤدي إلى نموّ هذه الخلايا وتحوّلها إلى خلايا سرطانية، كما يمكن أن تطيل هذه الانحرافات أيضًا حياة بعض الخلايا أكثر من متوسط حياتها الاعتيادي، هذه الظاهرة تسبّب تراكم الخلايا السرطانية.