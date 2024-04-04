عرض Ubisoft Forward التالي 10 يونيو بالتزامن مع مؤتمر WWDC

كشفت Ubisoft عن موعد عرضها الرئيسي التالي. من المقرر أن يتم إصدار أحدث إصدار من Ubisoft Forward في 10 يونيو في لوس أنجلوس. يأتي ذلك في نهاية القائمة الرئيسية لاحتفالات Summer Game Fest، وفي نفس يوم الكلمة الرئيسية لمؤتمر مطوري Apple العالمي.

على الرغم من أن Ubisoft لم تكشف على وجه التحديد عما تخطط لعرضه في Forward، إلا أنها تحديثات وأخبار واعدة حول الإصدارات القادمة. خلال تقرير أرباحها الأخير، قالت Ubisoft إنها ستسلط المزيد من الضوء على بعض المشاريع القادمة في شهر مايو، ولكن يبدو أن Forward هو الآن المكان الأكثر ترجيحًا لذلك.



في Forward، من المحتمل أن نكتشف المزيد من التفاصيل حول ما هو التالي بالنسبة لـ Assassin's Creed، الامتياز الرئيسي لشركة Ubisoft. من المقرر أن تصل لعبة Assassin's Creed Codename Red الإقطاعية اليابانية في العام المقبل، بينما كنا ننتظر منذ فترة طويلة المزيد من المعلومات حول Assassin's Creed Infinity، والتي من المقرر أن تربط السلسلة معًا،

إنه رهان آمن على أن Star Wars Outlaws سوف تحصل على بعض التألق في Forward، حيث أنه من المقرر إطلاق هذه اللعبة في عام 2024. ومع تأجيل XDefiant إلى أجل غير مسمى (كان من المفترض أن تصل بحلول نهاية مارس) وسط تقارير عن عملية تطوير مضطربة، ربما سنكتشف المزيد عن تلك المباراة في Forward أيضًا. كان من المقرر أيضًا أن يتم تسليط الضوء على ألعاب الهاتف المحمول The Division Resurgence وRainbow Six Mobile في شهر مايو، حتى نتمكن من رؤية تلك الموجودة في Forward أيضًا. فقط لا تتوقع أي أكواخ بحرية هذه المرة.