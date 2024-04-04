محافظ القليوبية يشهد احتفالية "ليلة القدر" بمسجد ناصر ببنها

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية احتفالية مديرية الاوقاف بليلة القدر بمسجد ناصر بمدينة بنها بحضورالدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها الاهلية والدكتور سمير حماد نائب المحافظ واللواء ايهاب حسن سراج الدين السكرتير العام واللواء عبد الفتاح القصاص نائب مدير أمن القليوبية والعقيد أ.ح محمد طلبة المستشار العسكري للمحافظة وفضيلة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية وفضيلة الشيخ سعيد خضر رئيس المنطقة الأزهرية بالقليوبية والمحاسب محمد مرعي رئيس مدينة بنها وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية بالمحافظة، ورجال الدين، وممثلي الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني.



بدأ الحفل بتلاوة مباركة من آيات القران الكريم، يلقيها الشيخ محمد حمدي ثم ألقى الشيخ عبد الرحمن رضوان مدير الدعوة بمديرية أوقاف القليوبية كلمته تحدث فيها عن فضل ليلة القدر المباركة فهي خير من ألف شهر، وهى ليلة العتق من النار وغفران الذنوب لعباد الله الصائمين القائمين ونحن نعيش روحانيات شهر رمضان المعظم، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل مكروه وسوء، وأن يُديم عليها نعمة الأمن والاستقرار..



واختتم الاحتفال بفاصل من الابتهالات الدينية والمدائح النبوية ، المبتهل الشيخ محمد عبد القادر ابو سريع مبتهل بالإذاعة والتليفزيون،احتفالا بهذه المناسبة المباركة.



من جانبه قدم محافظ القليوبية، خالص تهانيه القلبية لابناء القليوبية، بمناسبة ليلة القدر المباركة، مطالباً الجميع بضرورة تضافر الجهود، خاصة ونحن نعيش روحانيات شهر رمضان المعظم، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل مكروه وسوء، وأن يُديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.