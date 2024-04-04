"تجربة شخصية 2".. معرض فني لقصور الثقافة بالهناجر الأحد المقبل

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني معرض "تجربة شخصية 2"، في الثامنة مساء الأحد المقبل 7 أبريل، بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي، ضمن برامج وزارة الثقافة، ويستمر المعرض حتى 12 من الشهر الحالي.

10 مبدعين

ينظم المعرض بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، القومسيير العام الفنان بدوي مبروك، ويشارك به 10 من الفنانين المبدعين غير الدارسين للفن التشكيلي، وهم: بهاء خاطر، إيمان عاطف، أسماء محمد، مريم رضا، محمد عبد الرحمن، هاني رمضان، حربي حسان، محمود عرفة، سمير العدوي، حسام خالد.

ويضم المعرض الذي تنفذه الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية برئاسة الفنانة فيفيان البتانوني، مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية التي تعكس المشاعر والتجارب الذاتية، من خلال رسم الواقع المجتمعي للمشاركين وفقا لرؤيتهم الإبداعية ومدى تأثرهم بالبيئة المحيطة.

تجربة شخصية

ويشار أن هيئة قصور الثقافة نظمت المعرض الفني الأول "تجربة شخصية" في أبريل من العام الماضي، بمشاركة 9 فنانين، قدموا خلاله أكثر من 55 عملا فنيا عن المرأة المصرية، تقديرا لإنجازاتها ودورها في المجتمع.

ويأتي المعرض في إطار دعم هيئة قصور الثقافة للموهوبين وتشجيعهم على المشاركة في الحركة التشكيلية كفنانين مبدعين لديهم رؤية متميزة في التعبير عن إبداعاتهم.

نشاط متنوع لقصور الثقافة بالغربية احتفالا بيوم اليتيم والتوعية بمرض التوحد

من ناحية أخرى، شهدت مواقع فرع ثقافة الغربية عددا من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

وعقد قصر ثقافة المحلة محاضرة بعنوان "كفالة اليتيم"، تحدث خلاله الشيخ أشرف السماحي -إمام وخطيب بالأوقاف، عن أسس معاملة الطفل اليتيم كما أوصى الرسول الكريم، مشيرا إلى ضرورة رعايته ومعاملته برفق مراعاة لمشاعره.

واحتفالا باليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد، أعدت مكتبة دار الكتب بطنطا لقاء بعنوان "مرض التوحد عند الأطفال" تناولت خلاله د. عزة القزاز مدير الإعلام الصحي بمديرية الصحة، مفهوم التوحد وأسبابه، موضحة أساليب التعامل مع الطفل الذي يعاني من التوحد لمساعدته على العيش حياة آمنة كونه جزءا لا يتجزأ من المجتمع.

واستمرارا للأنشطة المقدمة احتفالا بشهر رمضان المبارك، بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، شهد بيت ثقافة السنطة ورشة فنية لتصميم لوحات معبرة بألوان مختلفة وذلك ضمن نشاط مرسم الطفل، فيما أقامت مكتبة محلة أبو علي الثقافية ورشة حكي تضمنت مناقشة مجموعة من القصص حول بعض القيم المجتمعية الصحيحة، للمؤلف سلامة محمد سلامة.