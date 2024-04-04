لبحث أزمة السودان.. البرهان يلتقي وفد العموديات المستقلة

إلتقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة السوداني عبدالفتاح البرهان، اليوم الخميس، وفد العموديات المستقلة وتطرق اللقاء للأوضاع الراهنة.

مليشيا الدعم السريع الإرهابية المتمردة

وقال أحمد موسى عضو الوفد في تصريح صحفي، أن اللقاء جاء لتقديم التهنئة للقوات المسلحة على الإنتصارات التي حققتها في معركة الكرامة، ضد مليشيا الدعم السريع الإرهابية المتمردة، مؤكداً وقوف العموديات المستقلة بجانب القوات المسلحة دعما وسنداً لها من أجل دحر التمرد والقضاء عليه.

وأبان أن اللقاء أكد أهمية جمع الصف الوطني وتقوية النسيج الإجتماعي والعمل على إسناد ودعم مؤسسات الدولة حتى تقوم بواجبها على الوجه الأكمل.

وقال أحمد موسى أن اللقاء عموماً، هدف إلى بناء مجتمع سوداني متماسك ومعافى.

نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي مالك عقار اير

من جانبه إطلع نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي مالك عقار اير على كافة الحلول المقترحة لحل قضايا النقل والتنسيق بين الوزارة وولاية النيل الأبيض مؤمنا على ضرورة الإهتمام بتفعيل خطوط الملاحة النهرية والبرية وتحسين أدائها.

وتعهد لدى لقائه بمكتبه ببورتسودان اليوم وزير النقل المكلف المهندس أبوبكر ابو القاسم ووالي ولاية النيل الأبيض عمر الخليفة عبدالله بتذليل كافة العقبات التى تعترض وزارة النقل خاصة النهري والتي إطلع عليها خلال زيارته الأخيرة لولاية النيل الأبيض

وأوضح وزير النقل المكلف في تصريح صحفي أن اللقاء تطرق للقضايا المشتركه بين وزارة النقل وولايه النيل الابيض جاء في مقدمتها إتفاقية النقل النهري بين السودان وجنوب السودان وضرورة تفعيلها لخدمة البلدين .

وأكد جاهزية وزارة النقل لتفعيل الملاحة والإبحار لجنوب السودان خاصة بعد تأمينه من قبل الإستخبارات .

وبشر سيادته المواطنين والمنظمات بفتح المعابر وبدء الرحلات عبر النقل النهري مشيرا إلى ان العمل في معبر جودة يسير بصورة طيبة وسيتم تفعليه إضافة لمعبر القلابات والمعابر الاخرى في اشكيت وارقين .

وفيما يتعلق بالسكة حديد أبان وزير النقل أن نائب رئيس مجلس السيادة أمن على ضرورة تأهيل خط هيا كسلا القضارف سنار والدمازين بالتنسيق مع بعض الشركات بجمهوريه الصين التي تعنى بعمل السكك الحديدية وطرحه بنظام البوت.

وأكد أن خط النقل حلفا ابوحمد سيدخل الخدمة خلال اسبوعين لتسهيل حركة التجارة بين السودان ومصر و أسوان عبر النقل النهري. وفيما يختص بالنقل الجوي أكد أن العمل يجري بصورة طيبة خاصة شركة سودانير مؤكدا التزامهم التام بنقل الحجاج جوا عبر ثلاثه طائرات ستدخل الخدمة الشهر القادم.

وأوضح والي ولاية النيل الأبيض أن نائب رئيس مجلس السيادة ابدى عدة ملاحظات خلال زيارته الأخيرة للولاية حول قضايا النقل النهري خاصة بعد فتح المعابر وتفعيل الاتفاقية مع جنوب السودان عبر أعالي النيل بما يخدم المصالح التجارية والاقتصادية بين البلدين.

كذلك اطلع على التحديات التي تواجه خطوط السكة حديد بصورة عامة وفي ولاية النيل الأبيض بصورة خاصة مؤمنا على ضرورة التنسيق مع وزارة الطرق لإيجاد حلول لمشكلة طريق القضارف سنجة سنار كوستي باعتباره الطريق الوحيد الذي يخدم قطاع النقل بعد قفل طريق مدني.

وأشار الوالي الى أن نائب رئيس مجلس السيادة أمن على ضرورة عمل اللقاءات لحل قضايا الولاية فى القريب العاجل باذن الله.