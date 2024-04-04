المداح الحلقة 26.. قزح يهدد مليكة وحمادة هلال يكتشف سر اللوحة القاتلة

يشهد مسلسل المداح الحلقة 26 "أسطورة العودة" تصاعدًا كبيرًا، حيث يواجه صابر المداح (حمادة هلال) تحديات جديدة من الجن النمرود الذي يهدده بالانتقام منه ومن عائلته.



يأتي ذلك في الوقت الذي يسعى زين (محمد عز) لاستعادة المسروقات من شقيقة زوجته منال (هبة مجدي) التي ترفض ذلك وتصر على بيعها للعصابة، فيتبع زين رحاب ويتعرض للضرب من قبل العصابة.



وتتوالى أحداث مسلسل المداح الحلقة 26، بطهور الجنية مليكة (سهر الصايغ) للطفل عز ابن صابر وتقوم بمسهما، مما يدفع رحاب للجوء للدكتور سميح (فتحي عبدالوهاب) لعلاجه.



تتحول مليكة إلى عبء على قزح (فتحي عبدالوهاب) بعد خرقها لأوامره، ويخبرها قزح أنه يستخدم صابر لفتح البوابات ولا يريد قتله أو الاقتراب من عائلته.



يسافر صابر إلى الإسكندرية لمقابلة الدكتور صبحي (أشرف زكي) الذي يطلب منه مشاهدة اللوحة لكشف رموز غلق البوابات.



يفاجئ صابر بوجود لوحة واحدة فقط، مما يثير حزنه ويجعله يشعر باليأس، وتنتهي الحلقة برؤية صابر حلما يرى فيه الرموز على اللوحة، مما يفتح أمامه أملا جديدا لإيجاد حل لغلق البوابات، ويستيقظ من الحلم يجد الجنية مليكة بجواره.



مسلسل "المداح - أسطورة العودة" بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إنتاج "سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان"، إخراج أحمد سمير فرج، ويعرض الساعة 8 مساء على قناة mbc مصر.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل المداح أسطورة العودة

يعرض مسلسل المداح أسطورة العودة الحلقة 26، يوميًا في تمام الثامنة مساءً على شاشة Mbc مصر.

مسلسل المداح 4

تعد سلسلة المداح، من الأعمال التي تواصل نجاحها على مدار 3 أعوام، فمنذ عام 2021 يعرض كل رمضان جزء جديد من أحداث مسلسل المداح ومواجهات جديدة للشيخ صابر مع عالم الجن.

تفاصيل مسلسل المداح 4 أسطورة العودة

مسلسل المداح 4 أسطورة العودة بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي.



المسلسل تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إنتاج "سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان"، إخراج أحمد سمير فرج.

يواصل النجوم حمادة هلال، سهر الصايغ، هبة مجدي، فتحي عبدالوهاب، تصوير مشاهدهم في مسلسل المداح أسطورة العودة، الذي مقرر أن يشارك في دراما رمضان 2024.

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل المداح أسطورة العودة، بطولة النجوم حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، سهر الصايغ، البوستر الرسمي للعمل المقرر أن يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024.

وضم بوستر مسلسل المداح أسطورة العودة نجوم العمل، وهم: حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، سهر الصايغ، هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، محمد عز، مي سليم.

مسلسل المداح

وتشهد أحداث مسلسل المداح أسطورة العودة، جانبًا كبيرًا من الخيال، إذ يدخل الشيخ صابر المداح ويجسده حمادة هلال، مرحلة جديدة من التحديات ومواجهات الجنية مليكة وهي سهر الصايغ.

وتعود سهر الصايغ في دور "مليكة"، وهي الجني الذي عاد ليُحارب الشيخ صابر، الذي حاول خلال الأجزاء الماضية القضاء على شر الجن والدخول في مواجهات مع العالم الاخر .