حركة تنقلات محدودة بالوظائف القيادية في إدارات السنطة وسمنود والمحلة

قام ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بتكليف كل من، الدكتور هيثم محمد صلاح الدين عبد الجواد سكر، كبير معلمين ويشغل وظيفة مدير إدارة سمنود التعليمية، بتسيير أعمال وظيفة مدير إدارة السنطة التعليمية لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية، ومحمد أحمد أحمد أبو كفر، معلم خبير ويشغل وظيفة وكيل إدارة شرق المحلة التعليمية، بتسيير أعمال وظيفة مدير إدارة سمنود التعليمية لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية، وسحر عبد الرافع المرسي السرجاني، كبير معلمين وتشغل وظيفة مدير إدارة التخطيط بشرق المحلة، بتسيير أعمال وظيفة وكيل إدارة شرق المحلة التعليمية لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية، على أن يتم تنفيذ أوامر التكليف اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل 2024.

تم التكليف اليوم بمكتب وكيل الوزارة، بحضور خالد حمدان، وكيل المديرية، ومحمد حموده، مدير إدارة الأمن بالمديرية.