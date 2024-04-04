برلماني: الرئيس السيسي حريص على تحسين مستوى معيشة محدودي الدخل

قال النائب محمود البرعي عضو مجلس النواب، إن إعلان الرئيس السيسي عن دعم شبكات الأمان الاجتماعى وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وزيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة، يعكس حرصه علي تحسين مستوي معيش. المواطنين محدودي الدخل.

وأكد البرعي في تصريحات صحفية أن الرئيس السيسي حريص خلال ولايته الثالثة الاستمرار فى تنفيذ المخطط الاستراتيجية للتنمية العمرانية واستكمال إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع، مع تطوير المناطق الكبرى غير المخططة، واستكمال برنامج " سكن لكل المصريين" الذى يستهدف بالأساس الشباب والأسر محدودة الدخل.

وأشار إلى أن الإنجازات التي حققتها القيادة السياسية على مدار الـ10 سنوات تعد ضمانة جديدة أمام الشعب المصري للمضي خلف القيادة السياسية لاستكمال خطى التنمية والبناء والإعمار لاسيما أن تلك الإنجازات تكتب تاريخ جديد لبطل من أبناء مصر البارزين والذي استطاع أن يحول الأحلام إلى واقع، والأمنيات إلى إنجازات واهتم بالبشر والحجر وكتب التاريخ اسمه بحروف من نور.

وأوضح البرعي بأن التاريخ شاهد علي مسيرة الإنجازات التي حققها الرئيس السيسي ولعل أبرزها القضاء علي الإرهاب الذي تولت مصر محاربته نيابة عن العالم ، وكذلك نحاجه في علاج الأزمة الاقتصادية التي كادت أن تعصف بالاقتصاد لولا حكمة وجرأة ابن مصر البار عبد الفتاح السيسي.

سبق وأن أشاد البرعي في بيان صحفي، بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار لافتا إلي أن هذا القرار بمثابة نجاح كبير لجهود مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على مدى الشهور الماضية وتحديداً منذ السابع من شهر أكتوبر من العام الماضى من اجل تحقيق المطالب المشروعة للأشقاء الفلسطينيين فى اقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الاراضى الفلسطينية المحتلة.

وطالب البرعي المجتمع الدولى والولايات المتحدة الأمريكية بالاسراع فى اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لاجبار جيش الاحتلال على التنفيذ الفورى لقرار مجلس الأمن الدولي لوقف الكوارث الكبيرة التى داخل قطاع غزة وانقاذ الفلسطينين من الأوضاع المأساوية

واعتبر قرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار بمثابة نجاح كبير للدور التاريخى والمحورى الذى تقوم به مصر لدعم الأشقاء الفلسطينيين مشيراً إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي يطالب بشكل واضح وصريح إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان المبارك لاسيما في ظل التدهور الخطير والكارثي للوضع الإنساني في غزة والذي لم يعد مقبولاً ولا يمكن السكوت عليه أكثر من ذلك.