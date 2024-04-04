خلل شديد بنظام الـ GPS في إسرائيل

اشتكى عدد من الإسرائيليين من خلل حاد في أنظمة الملاحة حيث أكد أحدهم أنه كان ينوي الذهاب إلى نيفي زئيف بالنقب لكنه وجد النظام يوجهه إلى مدينة الإسكندرية في مصر

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن ذلك جاء في ظل التخوف من رد فعل إيراني ضد إسرائيل على تصفية مسؤولين كبار والتهديدات التي أطلقتها طهران مؤخرا.

وأوضح الإعلام العبري إنه بسبب هذا التخوف الشديد حدثت اضطرابات شديدة في أنظمة الملاحة GPS بإسرائيل.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أنه لأول مرة يحدث خلل من هذا النوع في أنظمة تحديد المواقع في بئر السبع ومستوطنات أخرى في النقب.

وأكدت مصادر أمنية إسرائيلية أن الهدف من هذه الاضطرابات هو تعطيل أنظمة الملاحة للطائرات بدون طيار الإيرانية وصواريخ كروز للميليشيات التابعة لإيران في المنطقة.

وقد فوجئ السائقون في بئر السبع وكذلك مستخدمو التطبيقات المستندة إلى نظام الـ GPS اليوم الخميس عندما كانوا في أحد "أحياء القاهرة".

وقال أحد الإسرائيليين وجدت نفسي بالقرب من مطعم "كباب وكفتة" في حي شعبي بمصر.

وأوضح موقع br7news الإخباري الإسرائيلي أن تعطل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) يأتي بسبب الخوف من الانتقام الإيراني بعد اغتيال مسؤولين كبار في دمشق بينهم المسؤول الذي كان يشغل منصب قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري في سوريا ولبنان.

وعقب عملية الاغتيال، أثيرت مخاوف من انتقام إيراني في الإطار الزمني القريب، في إسرائيل أو ضد هدف إسرائيلي أو يهودي في الخارج، وتم إعلان حالة تأهب قصوى في جميع السفارات الإسرائيلية حول العالم، وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أمس الأربعاء أنه تقرر زيادة وتجنيد جنود الاحتياط في منظومة الدفاع الجوي.

وفي ذات السياق، توفي إسرائيلي، يوم الخميس، متأثرا بجراح خطيرة أصيب بها في وقت سابق جراء تعرضه لهجوم بسكين في بلدة غان يافني (جنوب) الأحد.

وأعلن مستشفى مركز إيخيلوف الطبي ببيان في تل أبيب عن وفاة ليدور ليفي متأثرا بجروحه" التي أُصيب بها خلال الهجوم الذي وقع الأحد في غان يافني.

وكانت الشرطة الإسرائيلية أعلنت أنّ ثلاثة أشخاص أُصيبوا بجروح خطيرة في هجوم بسكين الأحد في مركز تجاري في بلدة غان يافني في جنوب إسرائيل، مضيفة أنها حيدت منفذ الهجوم.

وجاء في البيان أن المشتبه به البالغ من العمر 19 عاما، يتحدر من دورا بالقرب من الخليل في الضفة الغربية المحتلة، وكان في وضع غير قانوني في إسرائيل.

ووقعت عدة هجمات مماثلة في إسرائيل خلال الأسابيع القليلة الماضية بعد هجوم السابع من أكتوبر الذي شنته حركة حماس، وبعد الحرب بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. وفي وقت سابق الأحد، وقع هجوم في محطة للحافلات في مدينة بئر السبع في جنوب إسرائيل وأدى إلى إصابة شخصين أحدهما جندي إسرائيلي.