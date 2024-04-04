عرضوا رضيع للبيع.. المشدد 5 سنوات للمتهمين بـ الاتجار بالبشر

قضت محكمة جنايات القاهرة غيابًا، بالسجن المشدد 5 سنوات للمتهمين بـ الإتجار بالبشر في منطقة شبرا.

وجهت النيابة لهما تهمة الإتجار بالبشر في شبرا، وتم إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات .

الإتجار بالبشر

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 1963 لسنة 2023 جنايات شبرا والمقيدة برقم 2331 لسنة 2023، عن قيام المتهمين بعرض طفل رضيع وبيعه عبر تطبيق " الفيس بوك"، على الفور تم القبض عليهما عقب التبع لصاحب صفحة الفيس بوك، بمواجهتهما أقروا بارتكابهما الواقعة

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات وأمرت بحبسهما علي ذمة التحقيقات إلي أن تمت إحالتهما إلي محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

حبس مسن لاتهامه بالاعتداء على فتاة في الفيوم

ومن جهة أخرى قررت النيابة العامة بالفيوم حبس مُسن 4 أيام على ذمة التحقيق ، انتظارا لورود نتيجة تحليل الجينات الوراثية ،وذلك في التهمة المنسوبة له بهتك عرض فتاة وحملها منه سفاحاً ،وذلك بعد أن قام بالتعدي عليها والتى تبلغ من العمر 15 سنة وهتك عرضها وحملها منه سفاحاً، قام باستدراجها إلى منزله لإعطائها مبلغ من المال وذلك من باب المساعدة لكونها تعيش وسط أسرة غير ميسورة الحال ويعملون في بيع أكل المواشي (البرسيم) بإحدى قرى مركز إطسا بالفيوم حتى استطاع السيطرة على عقل الطفلة وممارسة الرذيلة معها إلى أن حملت منه سفاحاً.

وكان مدير أمن الفيوم ،قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة إطسا ،بتلقيه إشارة من مستشفي إطسا المركزي ،باستقبالها فتاة في العقد الثانى من العمر ، حامل ، وذلك للقيام بعملية إجهاض.

فور البلاغ انتقل ضباط مركز شرطة إطسا إلى مكان البلاغ وبسؤال الطفلة كشفت عن إسم الجاني وتمكنت القوة من القبض عليه كونه مقيم بجوار منزل أسرة الطفلة.

وكشفت تحريات المباحث أن مرتكبي الواقعة هو رجل سبعيني يقيم بجوار منزل ضحيته وأنه قام باستدراج الفتاه وعرض عليها مبلغ مالي وبدأ في مداعبتها جنسياً إلى أن استسلمت له حتى قام بمعاشرتها وتكرر هذا الأمر أكثر من مرة إلى أن حملت منه سفاحاً. تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.