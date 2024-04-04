الوعي الأثري بالفيوم تواصل فعاليات مبادرة "كنز بلادي" بالمدارس

واصلت إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم تنفيذ فاعليات مبادرة "كنز بلادى" لنشر الوعى الأثري بمدارس الفيوم بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالفيوم.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم وريحاب عريق وكيلة المديرية، والدكتور علي البطل مدير عام آثار الفيوم

خلال ذلك قامت إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم برئاسة نرمين عاطف مدير الإدارة، بتنفيذ زيارة إلى مدرسة الأوائل الخاصة التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية، وعمل محاضرة حول "المناطق الأثرية بمحافظة الفيوم"، في إطار فعاليات إدارة الوعي بالمدارس

الوعي الأثري تقدم محاضرة بعنوان "المناطق الأثرية بمحافظة الفيوم"

وأوضحت مدير إدارة الوعي الأثري خلال الحديث عن أهم المناطق الأثرية بمحافظة الفيوم بإلقاء الضوء على منطقة هرم اللاهون الأثرية وأهميتها التاريخية وأهم الاكتشافات الأثرية التي تمت بالمنطقة، موضحة أن منطقة هرم اللاهون تحظى باقبال كبير من الأفواج السياحية من جميع دول العالم، للاستمتاع بمشاهدة تصميمه المميز كونه أحد الرموز المهمة التي تمثّل السياحة في الفيوم.

وقدمت مدير إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم شرحا للطلاب حول تلك المنطقة، حيث أن هرم هوارة هو أحد أهرامات مصر القديمة، وبناه الملك إمنمحات الثالث من ملوك الأسرة 12 بقرية هوارة على بعد 9 كم جنوب شرق مدينة الفيوم، وهو من الطوب اللبن المكسي بالحجر الجيرى، وكان الارتفاع الاصلي للهرم 58 متر وطول كل ضلع 105 متر، ولم يبقى من ارتفاعه الآن سوى 20 مترا ويحتوي الهرم على دهاليز وحجرات كثيرة، تنتهي بحجرة الدفن، وجد بها تابوتا حجريا ضخما من قطعة واحدة من حجر الكوارتزيت يصل وزنها إلى 110 طن، باب الغرفة كان مغلقا بحجر ضخم يغلقا ساقطا عن طريق تسريب رمل تحته إلى غرفتين صغيرتين جانبيتين، لم يستطع اللصوص دخول حجرة التابوت من هذا الباب ولكن تمكنوا من الوصول إليها عن طريق فتحة في السقف، ونهبوها وحرقوا ما فيها من أثاث جنائزي.

وأشارت إلى أن هرم اللاهون هو أحد أهرامات مصر بناه الملك سنوسرت الثاني من الأسرة 12 من الطوب اللبن فوق ربوة عالية ارتفاعها 12 مترا على مشارف مدينة اللاهون (بمحافظة الفيوم)، والتي تبعد 22 كيلو مترا عن مدينة الفيوم، كان مكسوا بالحجر الجيري ويبلغ ارتفاعه 48 متراً وطول قاعدته 106 متر ويقع مدخله في الجانب الجنوبي عكس بقية الأهرامات المصرية، عثر بداخله على الصل الذهبي الذي كان يوضع فوق التاج الملكى. واكتشفت بجوار الهرم مصطبة مقبرة الأميرة سات حتحورات أيونت ومقبرة مهندس الهرم إنبى في الجنوب و8 مصاطب كانت مقابر لأفراد الأسرة المالكة، وفي منطقة الهرم توجد جبانة اللاهون ومدينة عمال اللاهون.

جاء ذلك بحضور أشرف الصاوي بإدارة غرب الفيوم التعليمية وصالحين عمر مدير إدارة التخطيط والمشروعات بالإدارة، وميرفت عازر عضو إدارة الوعي الأثري.