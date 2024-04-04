رغدة عامر: أوبو لديها 220 مليون مستخدم حول العالم

قالت رغدة عامر، مديرة العلاقات الإعلامية بشركة أوبو للهواتف الذكية، إن الشركة لديها 220 مليون مستخدم حول العالم، 600 ألف مستخدم شهرياً.



أضافت خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن سلسلة هواتف Reno 11 5G، أن 5 دقايق شحن فقط تجعل الهاتف يعمل لمدة ساعتين متصلتين.



أشارت إلى أن أوبو تحتل المركز الرابع كأكبر شركة للهواتف المحمولة حول العالم، موضحة أنها متواجدة في 60 دولة ولديها 260 متجراً.



أوضحت أن أوبو لديها 8 مراكز تصنيع حول العالم، بالإضافة إلى حصولها على 51 براءة اختراع في عام 2023.

نظمت OPPO مصر حفلاً لإطلاق سلسلة هواتفها الجديدة Reno11 5G في السوق المصرية من خلال طرح هاتفين مُميزين وهما OPPO Reno11 F 5G و OPPO Reno11 5G.

يقدم كلا الهاتفين تجارب رائعة للترفيه مع بطارية تدوم طويلاً، فضلاً عن أفضل مستوى من الأداء والقوة في فئتهما.

يأتي الهاتف الجديد OPPO Reno11 F 5G بتصميم رائع مُفهم بالحيوية مع نظام تصوير ثلاثي الكاميرات بدقة 64 ميجا بكسل وشاشة AMOLED 120 هرتز. وعلى الجانب الآخر، يتسم الهاتف OPPO Reno11 5G بأناقة تجذب الأنظار ونظام تصوير البورتريه فائق الدقة، بالإضافة إلى كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجا بكسل مع نظام OIS لتثبيت الصور، هذا بجانب سماعات رياضية مزدوجة. وتعتبر سلسلة هواتف Reno11 الجديدة كُلياً أفضل مثال على الدمج بين أبرع التصميمات والتجارب الذكية التي يتمتع بها كل المستخدمين.