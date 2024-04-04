عبد الرحمن أبو زهرة| ظهور ينفي وفاته وشكل حياته في عمر 90 بعد اعتزاله الفن

شارك نجل الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة صورة له احتفالًا بعمره الـ 90، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

عبد الرحمن أبو زهرة ..حقيقة ظهوره الجديد ينفي الوفاة

هنأ نجل عبد الرحمن أبو زهرة، بصورة ، قائلًا:" بابا حبيبي ربنا يخليك لينا ويديك طولة العمر، حسك في الدنيا هو اللي بيدينا الطاقة للحياة، كل سنة وانت معانا"

صورة عبد الرحمن أبو زهرة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي ليست حديثة واشريفية من احتفال سابق بعيد ميلاده، بعد اعلان اعتزاله الفن رسميًا، ترك خلال مشواره إرثًا فنيًا ضخمًا على المستوى الدرامي أو السينمائي وأفلام الكارتون ومشاركاته المميزة في الدوبلاج.

اعتزال عبد الرحمن أبو زهرة

وكان نجل أبو زهرة أعلن في أغسطس الماضي اعتزال والده بشكل نهائيّ، بعد مسيرة حافلة بالأعمال الفنية، ترك خلالها بصمة مميزة في التلفزيون والمسرح والإذاعة، وكان من المفترض أن يظهر في فيلم "أهل الكهف"، الذي سينطلق عرضه قريباً، إلا أنه قرّر الاعتزال قبل الانتهاء من تصوير مشاهده، ممّا أدى إلى الاستعانة بالفنان القدير رشوان توفيق، ليجسّد الشخصيّة بدلاً منه.

أخر ظهور فني لـ عبد الرحمن أبو زهرة

كان أخر ظهور فني درامي لـ عبد الرحمن أبو زهرة في 2020 من خلال مسلسل جمع سالم، ويتفرغ الآن لحياته مع أبنائه وأحفاده، بعد عقود طويلة قدمها في خدمة الفن، وفرض العمر حكمه وجاء وقت الراحة، كما صرح نجله الكبير سابقًا.

مسلسل جمع سالم يناقش العمل في إطار درامي قضية التبني والمشاكل داخل الأسرة المصرية، وذلك من خلال قصة دكتورة القلب مريم التي تواجه أمور شتى في حياتها العملية والشخصية، تضعها في مفترق الطرق.

جمع سالم تأليف محمد ناير وبطولة زينة ودلال عبد العزيز ومحمد شاهين وملك قورة وميدو عادل وسامح الصريطى وبسنت شوقى وأحمد سلطان .