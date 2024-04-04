"ماجد الفطيم" توفر 7,000 وجبة يومياً لأهالي غزة خلال شهر رمضان وعيد الفطر

أعلن الهلال الأحمر المصري عن تبرع شركة "ماجد الفطيم"، التي تمتلك الحقوق الحصرية لتشغيل العلامة التجارية كارفور في مصر، بمبلغ 27 مليون جنيه، لتوفير 7,000 وجبة يومياً، بما في ذلك الإفطار والسحور، للفلسطينيين داخل قطاع غزة طوال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، عن طريق "المطبخ الإنساني" الذي أنشأه الهلال الأحمر في مدينة الشيخ زويد، وتهدف هذه المبادرة إلى تقديم الدعم للأفراد والأسر الفلسطينية في قطاع غزة.



يأتي هذا التبرع امتداداً لمساهمة شركة "ماجد الفطيم" السابقة بمبلغ 30 مليون جنيه مصري إلى الهلال الأحمر المصري لصالح غزة، والتي جاءت ضمن تبرعات الشركة على مستوى المنطقة بقيمة تجاوزت الـ 60 مليون جنيه مصري لدعم غزة، وذلك إضافة إلى تبرعات عملاء كارفور.



وعبر الهلال الأحمر المصري عن امتنانه لشركة ماجد الفطيم على دعمهم المستمر والتزامهم بمساعدتنا في قضيتنا على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، مشددا على أن شراكتنا مع ماجد الفطيم من خلال كارفور لها تأثير ملموس في المجتمعات المعنية، ونحن نقدر بشدة تفاني الشركة، خاصة خلال الأوقات الصعبة مثل الأحداث الأخيرة في غزة، حيث قدموا دعما فعالاً لمساعدة المتضررين."



وأضاف الهلال الأحمر نحن نعمل معًا لإحداث تغيير إيجابي في المجتمعات، لنعيد الأمل في قلوب الذين يواجهون الصعوبات. شكرًا لدعمكم في مهمتنا الإنسانية".



قال هاني ويس، الرئيس التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم للتجزئة": "يشرفنا التعاون مجددا ًمع الهلال الأحمر المصري لتقديم الدعم لآلاف الأفراد والأسر في قطاع غزة، خاصة في شهر رمضان."



وأضاف: "يكتسب الالتزام بإحداث تأثير ملموس داخل المجتمعات، وخاصة في أوقات الأزمات، أهمية خاصة لنا ويأتي في صلب قيمنا، ما يؤكد على مسؤوليتنا تجاه سلامة أهلنا في المنطقة. وتتوجه قلوبنا إلى جميع المتضررين الذين يواجهون ظروفاً يصعب وصفها، ونأمل أن تحقق شراكتنا مع الهلال الأحمر المصري أهدافها وتوفر الإغاثة والدعم إلى إخوتنا الفلسطينيين في الشهر المبارك".



على مدى خمسة عشر عاماً، تعاون الهلال الأحمر المصري مع شركة "ماجد الفطيم" من خلال كارفور، لتوفير الدعم وإحداث تأثير إيجابي في حياة أكثر من مليون فرد، وذلك من خلال مساهمات الشركة والعملاء بقيمة وصلت إلى 40 مليون جنيه، بما في ذلك تبرعات الشركة لصالح غزة.