6 نصائح من GoDaddy للشركات الصغيرة لتحسين تجارب التسوق قبيل عطلة عيد الفطر

اكشفت GoDaddy، أكبر منصة متخصصة في تقديم خدمات رواد الأعمال، عن نتائج الاستبيان العالمي لريادة الأعمال لعام 2024، والذي أشار إلى توجه 54% من الشركات الصغيرة في مصر لتوسيع وصولها في السوق واستقطاب عملاء جدد، بغرض منحهم تجربة تسوق استثنائية لا تُنسى خلال عيد الفطر السعيد.



قالت سليينا بيبر، نائب الرئيس للأسواق العالمية: "يسهم توفير حملات تفاعلية ومخصصة عبر الإنترنت في تحسين تجربة التسوق لدى العملاء، فضلاً عن تعزيز علاقة شركتنا بهم".



شركة GoDaddy تقدم ست نصائح لاختبار تجربة تسوق تفاعلية عبر الإنترنت قبيل عيد الفطر السعيد:



1. إطلاق حملات تسويق رقمية وترويجية مخصصة لعيد الفطر

تنصح GoDaddy الشركات بإطلاق حملات ترويجية في فترات مدروسة لا تتجاوز الأسبوعين قبيل عيد الفطر السعيد، بالإضافة إلى الاعتماد على منهجية رقمية شاملة على الموقع الإلكتروني وقنوات التواصل الاجتماعي، بما يشمل إرسال رسائل مخصصة عبر البريد الإلكتروني، وعروض لمعاينة المنتجات، وعروض حصرية، مثل الرموز الترويجية، وعروض شراء منتج والحصول على الثاني مجاناً، إلى جانب الهدايا المميزة.



2. تحسين منصات الشراء للارتقاء بتجربة التسوق

يتعين على الشركات اختبار منصة البيع الأفضل لتسهيل عملية الشراء أمام العملاء، من خلال دمج مزايا التجارة الإلكترونية مثل أداة إنشاء المتجر الإلكتروني وأداة ووكومرس مع استضافة ووردبرس المدارة من GoDaddy ضمن الموقع الإلكتروني للشركة. كما يمكن استكشاف خيارات البيع عبر قنوات التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وإنستاجرام وبنترست، عدا عن الأسواق الإلكترونية التي توفر جميعها مزايا فريدة للوصول إلى العملاء الحاليين والمحتملين.



3. توفير عروض وخصومات مخصصة لعيد الفطر السعيد

يُنصح بتوفير عروض ضمن خصومات لفترة محدودة وهدايا مجانية وعروض حصرية لفترة العيد، وذلك لتشجيع العملاء على الشراء قبل العيد بفترة أطول. ويجب تخصيص العروض ضمن باقات تحاكي أجواء العيد، وتوفير قيمة إضافية للعملاء مثل التسوق المجاني لضمان تجربة مميزة.



4. إنشاء مقاطع فيديو مميزة لاستقطاب العملاء

إن نشر سلسلة من مقاطع الفيديو المشوقة على منصات التواصل الاجتماعي هو أحد الخيارات الممتازة لاستقطاب العملاء، مع الأخذ بعين الاعتبار أن يحتوي الفيديو على عناصر السرد التي تحاكي الواقع لضمان جذب الانتباه إلى عروض العيد. ويجب أن تعرض مقاطع الفيديو استحسان العملاء لمنتجات الشركة وتوجيهات ونصائح مفيدة وعروض ترويجية وجولات لتسليط الضوء على المنتجات والخدمات. وتساعد أدوات مثل GoDaddy Studio المدعومة بالذكاء الاصطناعي على إنشاء محتوى تفاعلي بمنتهى السرعة والسهولة، دون الحاجة إلى امتلاك أي مهارات فنية أو متعلقة بالتصميم.



5. ضمان تجربة عملاء استثنائية خلال أيام عيد الفطر السعيد

إن توفير تجربة عملاء استثنائية هو أحد واجبات أي شركة على مدار العام، إلا أن فترة العيد تفرض على الشركات بذل جهد مضاعف لضمان تقديم خدمات أفضل للعملاء، مثل تسريع خدمة الشحن وتسهيل عملية إرجاع المنتجات وتغليف المشتريات.



6. وضع استراتيجيات فعالة للبيع خلال الفترة اللاحقة للعيد

يتعين على الشركات تسجيل اهتمامات العملاء خلال فترة العيد، وتشجيعهم على تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني وكتابة ملاحظات مخصصة والبحث عن التقييمات عبر الإنترنت، وذلك سعياً لتعزيز ثقة العملاء وولائهم وكسبهم على المدى الطويل.



واختتمت بيبر بقولها: "يوفر اقترابنا من أيام عيد الفطر السعيد فرصة مميزة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة لتجهيز مواقعهم الإلكترونية وقنوات البيع لديهم من أجل منح العملاء تجربة تسوق مميزة. ويساعد تطبيق هذه النصائح على ضمان نمو أعمالهم وبناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء في مصر".

