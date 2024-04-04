همسات روحية

لاحظت عبر سنوات عمرى القليلة، أن الإنسان مهما قدّم للآخرين فى هذه الدنيا، فلا يلبث ما قدمه، إن تمّ الاعتراف به أساساً، أن ينسى ويضمحل، وبمرور الوقت ينسى هو أيضاً، وينشغل الناس عنه كأن لم يكن، وإن كانوا من لحمه ودمه، ولا يتبقى له عندهم إلّا الأخطاء التى ارتكبها، وهم وجوده على الأرض، فى الوقت ذاته، يسجل الله عز وجل كلّ خير عمله ذلك الإنسان فى إمام مبين سبحانك يا رب، وإن كان ذلك الخير مثقال حبة من خردل، ويبارك فيه، ويضاعفه أضعافاً مضاعفة، أما الخطايا والسيّئات، فيغفرها، ويتجاوز عنها، ويمحوها كأن لم تكن، وكل التجارب تأكد حقيقة واحدة وهى إنك ما تتعشمش فى حد، لا فى أهل، ولا صحاب، ولا فى أى مخلوق على وجه الأرض، عشمك فى ربنا وبس، ربنا سبحانه وتعالى هو الملجأ الوحيد الذى لا خذلان منه ولا ألم، عشمك فى رب الرحمة نتيجته رحمة ولا يأتى من الرحيم سوى الرأفة والرحمة. فاللهم بقدر عشمنا ارزقنا جبرًا يليق برحمتك، فأى الفريقين أولى باهتمامك أيها الإنسان؟ ولمن تخلص النوايا، وتشد الرحال؟ النيه هى كل شىء، هى البوصلة، ولماذا تفعل ما تفعله، ولأجل من؟ هذا هو السؤال.. وهذا هو كلّ شىء.. اللهم ابعد عنا أذى الدنيا، وحيرة النفس، وحزن الليل، وبكاء القلب، وسوء الخاتمة.