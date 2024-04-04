مدرسة عمر بن الخطاب بأبوتشت الاول فى مسابقة اوائل الطلبة بقنا

شهد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا اليوم الخميس، فعاليات التصفيات النهائية لمسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الإعدادية على مستوى المحافظة للعام 2023-2024م والتى تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للعام الثالث على التوالى، وذلك بمعسكر قنا الدائم وسط روح من المنافسة والحماس بين جميع الطلاب المشاركين في المسابقة.

جاء ذلك بحضور منال عبدالوهاب وكيل المديرية ، الدكتور وائل سيد مدير عام التعليم العام ، وصابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية، والدكتور أحمد سعد مدير التعليم الإعدادي ، وأحلام محمود موجه عام التربية الاجتماعية ، والدكتور سيد مرزوق موجه أول المديرية ، والدكتور خالد فليب وموجهو عموم المواد الدراسية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الهدف من المسابقة هو ترسيخ الانتماء، ورفع التوعية بالمشروعات القومية. والحث على التفوق الدراسي، وتحفيز المتفوقين، فهم سفراء لزملائهم في المدارس، مؤكدًا أن المسابقة هي نوع من أنواع التحفيز وتعزيز روح التنافس الشريف بين الطلاب، مشيراً إلى أن جميع الطلاب المشاركين في التصفيات النهائية اليوم هم فائزون في إطار روح المنافسة. ‎

وأشاد السيد خلال كلمته بمسابقة أوائل الطلبة التى تقام للعام الثالث على التوالى وسط إقبال كبير من الطلاب.

وشارك اليوم فى التصفيات النهائية مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بأبوتشت ، مدرسة العسيرات الإعدادية بفرشوط ، مدرسة الشهيدة ميار الإعدادية بنات بنجع حمادى ، مدرسة أبو مناع بحرى الإعدادية بدشنا ، مدرسة السلام الإعدادية بالوقف، مدرسة الشهيد محمد جمال نصارى بندر قنا ، مدرسة أبو بكر الصديق الأعدادية بالجبلاوى مركز قنا ، مدرسة البراهمة الإعدادية بنات بقفط ، مدرسة العبور الإعدادية بنين بقوص، مدرسة الأقباط الإعدادية بنين بنقاده وفي ختام فعاليات اليوم أعلن السيد نتيجة مسابقة "أوائل الطلبة للمرحلة الأعدادية"، والتي أسفرت عن فوز مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بأبوتشت بالمركز الأول، وفوز مدرسة السلام الإعدادية بالوقف بالمركز الثاني، وفوز مدرسة العبور الاعدادية بنين بقوص بالمركز الثالث على مستوى المحافظة.

وهنأ السيد الطلاب على الفوز مقدماً الشكر والتقدير لهم، كما تم تكريم الطلاب والمدارس الفائزة بالمسابقة وموجهو عموم المواد الدراسية وتوجيه التربية الأجتماعية على ما بذلوه من جهد فى تنفيذ المسابقة.

كما تسَّلم الدكتور محمد السيد درع التكريم تقديراً لجهوده المتميزة وتعاونه المثمر فى تنفيذ هذه المسابقة والتى تتم للعام الثالث على التوالي .