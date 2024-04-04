حبس مسن لاتهامه بالاعتداء على فتاة في الفيوم

قررت النيابة العامة بالفيوم حبس مُسن 4 أيام على ذمة التحقيق ، انتظارا لورود نتيجة تحليل الجينات الوراثية ،وذلك في التهمة المنسوبة له بهتك عرض فتاة وحملها منه سفاحاً ،وذلك بعد أن قام بالتعدي عليها والتى تبلغ من العمر 15 سنة وهتك عرضها وحملها منه سفاحاً، قام باستدراجها إلى منزله لإعطائها مبلغ من المال وذلك من باب المساعدة لكونها تعيش وسط أسرة غير ميسورة الحال ويعملون في بيع أكل المواشي (البرسيم) بإحدى قرى مركز إطسا بالفيوم حتى استطاع السيطرة على عقل الطفلة وممارسة الرذيلة معها إلى أن حملت منه سفاحاً.

وكان مدير أمن الفيوم ،قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة إطسا ،بتلقيه إشارة من مستشفي إطسا المركزي ،باستقبالها فتاة في العقد الثانى من العمر ، حامل ، وذلك للقيام بعملية إجهاض.

فور البلاغ انتقل ضباط مركز شرطة إطسا إلى مكان البلاغ وبسؤال الطفلة كشفت عن إسم الجاني وتمكنت القوة من القبض عليه كونه مقيم بجوار منزل أسرة الطفلة.

وكشفت تحريات المباحث أن مرتكبي الواقعة هو رجل سبعيني يقيم بجوار منزل ضحيته وأنه قام باستدراج الفتاه وعرض عليها مبلغ مالي وبدأ في مداعبتها جنسياً إلى أن استسلمت له حتى قام بمعاشرتها وتكرر هذا الأمر أكثر من مرة إلى أن حملت منه سفاحاً. تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

حادث اخر

ومن جهه اخرى أصيب 17شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص كانوا يستقلونها بطريق الفيوم – القاهرة بعد البوابات ، باتجاه الفيوم ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ، وتحرر محضر بالواقعة, واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم،قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة سنورس ، بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق الفيوم- القاهرة بنطاق المركز.

على الفور انتقلت اجهزة الأمن و 11 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إنقلاب السيارة نتيجة السرعه الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانها السيطره على السيارة فانقلب في نهر الطريق وتسبب في اصابه 17شخصا بإصابات متوسطه الي بسيطه ، تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.