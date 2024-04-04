جمعة يوضح حقيقة وجود تعارض فى مدة خلق الكون بين القرآن والعلم

رد الدكتور على جمعة، مفتي الديار السابق، على سؤال حول النظرية التي تقول إن الكون تكون فى آلاف السنين، وهناك آية تقول: "إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ"، فهل اليوم هنا المقصود به يوم الكرة الأرضية أم هناك مقاييس أخرى لليوم عند الله؟.

وقال “ جمعة” عبر برنامج “نور الدين”، المذاع عبر فضائية “ القناة الأولى”، اليوم الخميس، إن :"ده يوم عند الله من أيام ربنا شوف بالنص كده فى القرآن يوم يوم بخمسين ألف سنة من الأرض"، (تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة).



وأشار جمعة إلى أنه : "طيب لو ارتفعنا أكثر هيكون بمليار سنة، أو أكثر، فى يوم بألف سنة، طيب لو العلم قالي ده إحنا عرفنا إن الكون خلق فى 6 مليار سنة، طبعا مفيش تعارض".

طفل يسأل علي جمعة :" كيف الأرض كروية والقرآن يقول كيف سطحت



وفي سياق متصل، أجاب الدكتور علي جمعك أيضا على سؤال طفل حول إن هناك آية قرآنية تقول (وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ)، وفى نفس الوقت نعلم إن الأرض كروية، إذن مما معنى كيف سطحت؟.

وأشار إلى أنه "يعنى الأرض لها سطح، والكره لها سطح، يعنى لو قلنا الأرض بسيطة، يعنى لو سيرت على الكرة لم تصل إلى نهاية، فالأرض بعد ذلك دحها، وهى فى لغة العرب مثل البيضة".

يشار إلى أن برنامج نور الدين، الذي يعرض على قنوات الشركة المتحدة، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى على لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.