حملة لرفع المخلفات وإزالة التعديات بنطاق مركز دشنا بقنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا برئاسة عبداللاه الخبير رئيس الوحدة، وربيع رئيس قرية السمطا، حملة لرفع ٨٠ طن من المخلفات و نواتج أعمال النظافة والتجميل، وذلك حفاظاً على الوجهه الحضارية للقريه وخلق جو بيئى نظيف، ورفع جميع المخلفات.

واشار ربيع رئيس مجلس قروى السمطا، أن حملات اليوم الخميس أسفرت على رفع ما يقارب رفع 8طن قمامة وأتربة ورفع نقاط تجمع القمامة والمخلفات بكافة أنحاء الوحدة القروية ورفع نواتج ومخلفات بالطريق، حفاظاً على المظهر الحضارى والجمالى للقرية والمدينة.

كما شدد الخبير على ضرورة الإهتمام بمنظومة النظافة والمتابعة الميدانية المستمرة من قبل رؤوساء الوحدات القروية التابعة لمدينة دشنا، مشيراً أن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا حريص كل الحرص على أهمية ملف النظافة العامة وضرورة متابعتها، حفاظاً على سلامة المواطنين من الأوبئة والأمراض .

وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي والبناء بدون ترخيص وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.

كما قامت الوحدة المحلية لقرية فاو قلبي برئاسة عزت عمر، من تنفيذ إيقاف أعمال على أرض أملاك خاصة بناء بدون ترخيص بمساحة 100 متر عبارة عن فك أخشاب أعمدة دور أول علوي .

وأوضح عبد اللاه الخبير ، رئيس مجلس مدينة دشنا، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات السيد اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي والبناء بدون ترخيص ومنع انتشار العشوائيات .

وفى ذات السياق شدد عبداللاه الخبير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، بالتنبيه علي أصحاب مركبات التوك توك باستلم الرقم المحلي والتسعيرة الجديدة وهي 5جنيه داخل المدينة و8 شرق المدينة، مطالباً أصحاب المركبات بسرعة التوجـه إلى مقر الوحدة المحلية من، مضيفاً إلى أنه فـي حـالة عدم الحضور والالتزام بالتسعيرة الجديدة سوف يتم مصادرة مركبة التوك توك واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرا إلى أنه سوف تبدأ إجراء الحملات من يوم السبت القادم.