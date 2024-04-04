أزهر الإسكندرية تستعد لإطلاق المبادرة " المترجم الثانى"

تستعد المنطقة الأزهرية بمحافظة الإسكندرية، للتصفيات النهائية لمبادرة «المترجم الناشئ»، الموسم الثاني، ببيت شباب الأزهر بسموحة.

وقال الدكتور عبدالعزيز أبوخزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، أنه من المقرر أن يشارك في التصفيات الخاصة بالمبادرة طلبة وطالبات، من 3 معاهد بالمنطقة، هي (الفتح المبين، وسيدي بشر، والقويري).

وأوضح الدكتور ابو خزيمة رئيس الادارة المركزية لمنطقة الاسكندرية الازهرية أن مبادرة «المترجم الناشئ»،تعد إحدى المبادرات التي أطلقها قطاع المعاهد الأزهرية، وتستهدف تنمية مهارات الترجمة لدى الطلاب، وتعزيز قدراتهم اللغوية، وفتح آفاق جديدة لهم في مجالات الترجمة، ونشر ثقافة الاطلاع على المؤلفات العلمية باللغات الأخرى، واكتشاف المواهب الأزهرية في الترجمة.

وفي سياق موازٍ، اختتمت منطقة الإسكندرية الأزهرية التصفيات النهائية لمسابقة «فارس المتون»، والتي استمرت ليومين، وتقدم للمشاركة فيها 70 متسابقًا.،تأتي مبادرتا: “فارس المتون” و”المترجم الناشئ” في إطار حفظ التراث الإسلامي والمتون و نشر العلوم الشرعية والعربية، فضلًا عن تنمية مهارات الترجمة ورفع القدرات اللغوية لدى الطلاب.

كانت قد تقدت منطقة الإسكندرية الأزهرية، التصفيات النهائية لمبادرة "المترجم الناشئ"، الموسم الثاني، ببيت شباب الأزهر بسموحة، برعاية الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية.

حضر التصفيات أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، ومحمد عبد العاطي متابع المبادرة من المكتب الفني بقطاع المعاهد الأزهرية، وسلامة القط مدير التعليم الإعدادي ومنسق المبادرة بالمنطقة. شارك في التصفيات الخاصة بالمبادرة طلبة وطالبات ثلاثة معاهد بالمنطقة وهي الفتح المبين، وسيدي بشر، والقويري.

مبادرة المترجم الناشئ

يذكر أن مبادرة "المترجم الناشئ" إحدى المبادرات التي أطلقها قطاع المعاهد الأزهرية، برئاسة الشيخ أيمن عبد الغني، وإشراف الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل القطاع لشئون التعليم؛ بهدف تنمية مهارات الترجمة لدى الطلاب، وتعزيز قدراتهم اللغوية، وفتح آفاق جديدة لهم في مجالات الترجمة، ونشر ثقافة الإطلاع على المؤلفات العلمية باللغات الأخرى، واكتشاف المواهب الأزهرية في الترجمة.كانت قد اختتمت منطقة الإسكندرية الأزهرية التصفيات النهائية لمسابقة "فارس المتون"، والتي استمرت ليومين، وتقدم للمشاركة فيها 70 متسابقا.