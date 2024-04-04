ضبط عنصر إجرامى لحيازته 10 كيلو لمخدر الحشيش

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى ضبط عنصر إجرامى ببنى سويف لحيازته 10 كيلو جرام لمخدر الحشيش بقصد الإتجار، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (أحد العناصر الإجرامية – مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال قيادته سيارته "ربع نقل" بدائرة مركز شرطة بنى سويف، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام)، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وفى سياق آخر شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط- أسوان- دمياط- الإسكندرية) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (34) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (17 بندقية آلية- 21 بندقية خرطوش – طبنجة – 15 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (34 متهم "لـ 25 منهم معلومات جنائية"، وضبط عدد (8) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (1,450 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدرى "الهيروين ، الشابو" ، كمية من الأقراص المخدرة) بحوزة (8 متهمين "لـ 7 منهم معلومات جنائية".

ونجحت الجهود في تنفيذ عدد (560) حكما قضائيا متنوعا وضبط (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (8,800 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 4 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية من مخدرى الهيروين ، الشابو").. بحوزة (4 متهمين لـ "إثنين منهم معلومات جنائية" وضبط (2) قطع سلاح نارى.. عبارة عن (فرد محلى ، طبنجة.



وتمكنت الجهود من ضبط عدد (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (6,800 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 9 كيلو جرام لمخدر البانجو – 7,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا (3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية".



وأثمرت الجهود عن ضبط عدد (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم ( كمية لمخدر الحشيش- عدد من الأقراص المخدرة)..بحوزة (3 متهمين.