مدير عام التعليم يشهد نهائي دورى كرة القدم بمدرسة ابوتشت الإبتدائية المشتركة

شهد المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمال محافظة قنا، اليوم الخميس 4 ابريل 2024 حفل دوري نهائي كرة القدم المقام بمدرسة ابوتشت الإبتدائية المشتركة، وجرى تكريم الفريق الفائز بنهاية المباراة .

جاء ذلك بحضور كلآ من عبدالرؤوف عبدالواحد مدير المتابعة وتقويم الأداء وهاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام وصابر احمد موجه التربية الرياضية وتريزه لطفي وكيل المدرسة وهيئة المعلمين والعاملين بالمدرسة.

بدأت مراسم الاحتفال بكلمة محمد كمال مدير المدرسة رحب فيها بتشريف مدير عام إدارة والضيوف وبعد ذلك تم عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية وبدات المباراة النهائية بين فريقي فصل 6/2 وفصل 6/3 التي انتهت بفوز فريق فصل 6/3 بالمركز الأول بنتيجة هدف واحد في مرمي فريق فصل 6/2 أادار تحكيم المباراة محروس فريد معلم التربية الرياضية واشرف علي الدوري الرياضي عاشور عبدالرازق.

من جانبه أعرب مدير عام الإدارة عن خالص التهاني القلبية للفريق الفائز وإدارة المدرسة والقائمين علي الدوري الرياضي لكرة القدم، مؤكدا أهمية الأنشطة وخاصة النشاط الرياضي في تطوير وبناء الشخصية المتكاملة مشيراً إلى جهود الدولة المصرية في إعداد أجيال قادرة على تحمل المسئولية.

وثمن مدير عام ادارة ابو تشت التعليمية، المواهب الرياضية التي يتمتع بها الطلاب وأهمية استغلالها بشكل إيجابي يعود بالنفع على شخصية الطالب، مؤكدا أهمية ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها داخل المدارس والاهتمام بالمواهب الرياضية والفنية ودعمها وتشجيعها وتنميتها.

تلا ذلك تكريم الفريقين الحاصلين على المركزين الأول والثاني وأفضل لاعب في الدوري والمشرف على تنظيم الدوري الرياضي من خلال تقديم الميداليات وشهادات التقدير للفريقين وكأس البطولة للفريق الفائز .

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا يتضمن بأن تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر أبريل عام 2024م حتى يوم الأحد الموافق 14 من شهر أبريل عام 2024م، إجازة رسمية، مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.