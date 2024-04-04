القوات الروسية تسقط مقاتلة أوكرانية في دونيتسك

أعلنت الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال الـ 24 الساعة الماضية، مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-27".

وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي في مدينة كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية مقاتلة من طراز "سو-27" تابعة لسلاح الجو الأوكراني".

وأشارت إلى أن أنظمة الدفاع أسقطت "196 طائرة أوكرانية دون طيار واعترضت 18 صاروخا من طراز "هيمارس".

وأضافت وزارة الدفاع: "على محور خيرسون، استهدفت القوات الروسية تشكيلات اللواء الآلي 28 ولواء الهجوم الجبلي 128، التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق ميرنوي وبياتيخاتكي في مقاطعة زابوروجيه، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 35 عسكريًا وثلاث مركبات، بالإضافة إلى راجمة صواريخ "غراد".

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وافشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

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ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

من جهة أخرى أفادت وزاة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية تتقدم على اتجاه أفدييفكا.

وقالت الدفاع في بيانها: "في اتجاه أفدييفكا، قامت وحدات من مجموعة القوات الروسية، من خلال الإجراءات النشطة بتحسين الوضع على طول خط المواجهة وهزمت تشكيلات العدو في مناطق أورلوفكا، بيرديتشي وتونينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضاف البيان: "في منطقة بيرفومايسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم صد هجوم مضاد من قبل المجموعة الهجومية التابعة للواء الخامس والعشرين المحمول جوا التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".

وتابع البيان: "فقد العدو ما يصل إلى 305 من الأفراد العسكريين، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وسيارتين".

