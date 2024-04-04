الوسطانى بطلا لدورته الرمضانية بعد تغلبة علي خزان عاشور 0/4 بدمياط

توج فريق الوسطاني بلقب النسخة السابعة من بطولته الرمضانية، إثر فوزه على فريق خزان عاشور باربعة أهداف مقابل لا شيء ، في المباراة الختامية للبطولة التي أقيمت بمركز الشباب تحت رعاية وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة دمياط وبحضور القيادات التنفيذية والشعبية بمركز ومدينة كفر سعد . واستحق الفريقان الوصول إلى المباراة النهائية بكل جدارة لأدائهما الهجومي المتميز وتماسك وقوة الدفاع، حيث أحرز فريق الوسطاني منذ انطلاقة البطولة 28 هدفا، مستقبلا خمسة أهداف، فيما سجل فريق خزان عاشور 30 هدفا واستقبل في شباكه 10 أهداف حيث انتزع مركز شباب الوسطانى بإدارة شباب كفر سعد كأس دورته الرمضانية بعد تغلبه علي غريمه خزان عاشور 0/4 في المباراة الختامية التى أقيمت علي ملاعب مركز شباب الوسطانى وحضر المباراة النهائية الدكتور وليدالشاذلي مدير مديرية الشباب والرياضة. و دكتور عمرو الحداد رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية و د غادة جمال مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية و دكتور إبراهيم حسن المتولي مدير عام مكتب محافظ دمياط وعبده الشعراوي وكيل مديرية الرياضة وبعض القيادات التنفيذية والشعبية ، وسط الآلاف من الجماهير العاشقة للساحرة المستديرة .

وعلي هامش المباراة تم تكريم جميع المشاركين الفائزين بالمسابقات والأنشطة الثقافية والدينية والفنية خلال شهر رمضان المبارك بمركز الشباب .

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ودكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي وكيل الوزارة

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