سيارات صينية جديدة تنطلق في مصر "أبريل" الجاري

تستعد شركة كايي موتورز إيجيبت، وكيل علامة كايي Kayai في مصر، لإطلاق سيارات كايي Kayai رسمياً بالسوق المحلية خلال شهر أبريل الجاري. وتعكف الشركة حالياً على الانتهاء من تجهيز الفروع وصالات العرض الخاصة بالعلامة الصينية.

كانت شركة كايي موتور إيجيبت، وكيل علامة كايي Kayai في مصر، قد عقدت مؤخراً لقاءً جمع بين ممثلي شركة كايي أوتو الصينية، ووسائل الإعلام في مصر، تم خلاله مناقشة تحضيرات الشركة للإنطلاق الرسمي والظهور الأول للعلامة الصينية في السوق المصري.

كذلك فإن اللقاء الأخير جاء للكشف عن استعدادات الشركة لتدشين العلامة في مصر، وخططها لطرح باقة متنوعة من الموديلات التي تظهر لأول مرة في السوق المحلي، والتعريف بمجموعة الخدمات الجديدة التي تنتوي الشركة اطلاقها مع تقديم العلامة في شهر أبريل القادم.

موديلات كايي

ومن المنتظر أن تشمل قائمة الموديلات التي سوف يتم طرحها في السوق المصرية "X3 برو، وX7، وE5" وبعض الطرازات الكهربائية.

جدير بالذكر أن شركة كايي تقدم منتجات عالية الجودة بدعم من موارد البحث والتطوير من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مركز تصميم نماذج تورينو ومركز تكنولوجيا اختبار شيري ومعهد تشنغدو لبحوث السيارات ومصنع ييبين سمارت.

وانطلقت علامة كايي في السوق الصينية لأول مرة في مارس 2014، لتستفيد من خبرة مجموعة شيري والتكنولوجيا في البحث والتطوير والتصنيع الذكي ونظام الجودة ونظام سلسلة التوريد. ومن المتوقع أن يتم تقديم سيارات كايي مع وكيلها الجديد في مصر بأسعار تنافسية وبدون أوفر برايس.

كانت شركة كايي موتورز قد أعلنت في وقت سابق عن تعيين أسامة عون، مديرا عاماً لعلامة كايي في مصر.

وتشهد سوق السيارات المصرية منافسة شرسة بين العديد من العلامات الصينية، خاصةً في ظل تقارب أسعارها بشكل كبير.

وتسيطر حالياً على سوق السيارات المصري حالة من الركود عقب الانخفاضات الكبيرة في أسعار مختلف الموديلات عقب القرارات الأخيرة للبنك المركزي التي أدت إلى انهيار سعر العملة الأجنبية في السوق السوداء، فضلاً عن صفقة رأس الحكمة التي انعشت خزانة الدولة بمليارات الدولارات وسط توقعات بانتعاشة اقتصادية قادمة.