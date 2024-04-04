في حادث البئر.. استمرار أعمال البحث عن ريان المنيا

حالة من الحزن والغضب سيطرت على الشارع المنياوي ، وأصبحت منذ الاثنين الماضي ، وحتى الآن حديث منصات مواقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك ، نتيجة سقوط شاب في بئر معطلة بقرية عزاقة التابعة للوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل غرب مركز المنيا.

وبرغم الإنتقادات الموجهة من قبل مواقع التواصل الإجتماعي تطالب بسرعة الإنقاذ ، فعلة الجانب الأخر تستمر جهود الأجهزة المحلية التنفيذية في محافظة المنيا ، بالتعاون مع أهالي عزبة عزاقة ، الواقعة غرب المنيا بالطريق الصحراوي الغربي ، وأهالي القرى المجاورة ، في البحث عن جثة طه محمد عبد العزيز ، شاب المنيا الذي سقط في بئر المياه الجوفية في إحدى المناطق الرملية الواقعة بنطاق الصحراوي الغربي بالمحافظة.

ووصل عدد المعدات الثقيلة في موقع الحادث لـ 6 لودرات ، و4 حفارات، من أجل العثور على الجثة المفقودة أسفل سطح الأرض بحوالي 23 مترا، واعرب قال عبد الله الجازوي ، أحد أقارب الضحية ، إن العمل يتم على قدم وساق في الوقت الذي نحتاج فيه إلى معدات إضافية ، تهدف إلى الوصول بشكل سريع إلى جثة المتوفى، فهو وحده الذي يعلم.

وأضاف الجازوي ، أن “الأعمال المستمرة بالحفارات من قبل أهالي القرى المحيطة ، والحماية المدنية ، أسفرت عن الوصول لعمق 19 مترًا تحت الأرض، ونحاول الوصول بشكل أسرع” ، وكانت الأجهزة الأمنية بالمنيا، تلقت إخطارًا بورود بلاغ من أهالي قرية عزاقة بسقوط شخص داخل بئر عمقها 23 مترًا بالظهير الصحراوي الغربي، وقيام الأهالي بمحاولة انتشاله لعدة ساعات وعدم تمكنهم من إخراجه.

وانتقلت الأجهزة الأمنية والأجهزة المختصة بالوحدة المحلية ، وجرى الدفع بمعدات ثقيلة للحفر بمحيط البئر، لمحاولة انتشال المزارع في الساعات الأولى من صباح أمس، الأربعاء، ويدعى طه محمد عبد العزيز، 35 سنة، متزوج، ولديه طفل ، وأكد مصدر بالوحدة المحلية لمدينة المنيا ، أن المزارع فارق الحياة نتيجة اختناقه في قاع البئر الرملي، وتجرى عمليات الحفر بمحيط البئر ، لمحاولة انتشال الجثمان، وفتح تحقيق حول الواقعة من قبل الأجهزة الأمنية.

فيما أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، متابعته المستمرة لتداعيات حادث وفاة أحد أهالي قرية عزاقة التابعة لمركز المنيا إثر سقوطه في بئر بالظهير الصحراوي الغربي، وتجري حاليًّا عملية استخراج الجثمان ، وكان المحافظ ، قد أصدر تعليماته على الفور لرئيس الوحدة المحلية والأجهزة المعنية للمحافظة ، وبالتنسيق مع مديرية الأمن، بسرعة التوجه إلى مكان الحادث.

حيث تم الدفع بفريق الإنقاذ البري للحماية المدنية ، والدفع بعدد كبير من معدات المحافظة ، (4 لودرات كبيرة ـ حفار ـ دقاق ـ مولد كهربائي) للمعاونة في استخراج جثة المتوفى، وتم إخطار النيابة العامة بالحادث ، وأعاد الحادث إلى الأذهان فاجعة الطفل المغربي ريان ، والذي سقط في بئر وظل داخلها لمدة 5 أيام متواصلة قبل انتشاله جثة هامدة ، رغم جميع المحاولات من الأجهزة المعنية بدولة المغرب لإنقاذه وإخراجه حيًا ، في واقعة تابعتها أنظار العالم حينها.