الخميس 04 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

انطلاق انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2024

مجلس الأمة الكويتي
مجلس الأمة الكويتي

بدأت دولة الكويت عملية الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة 2024، اليوم الخميس، في فصله التشريعي الـ18.

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وسوف تغلق مراكز الاقتراع التي بدأت الساعة الثانية عشرة اليوم في تمام الساعة الثانية عشرة مساءً.

يبلغ عدد الناخبين 834.73 ألف ناخب وناخبه، ويختارون 50 نائباً من 200 مرشح، في 5 دوائر انتخابية؛ وفق وكالة الأنباء الكويتية.

وسيتم بدأ عملية فرز الأصوات عقب إغلاق باب الاقتراع؛ تمهيداً لإعلان النتائج الرسمية وتسمية الفائزين بعضوية المجلس لأربع سنوات مقبلة.

وكانت الحكومة الكويتية أعلنت مسبقاً إجراء انتخابات مجلس الأمة يوم 4 إبريل 2024، وذلك عقب صدور مرسوم أميري في منتصف فبراير/شباط السابق، بحل مجلس الأمة السابق: "بسبب ما بدر من المجلس من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي".

 


 

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الجريدة الورقية