الخميس 04 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة إثر سقوط سيارتهم بترعة في طنطا

سقوط سيارة في ترعة
سقوط سيارة في ترعة بطنطا

لقى 5 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم، إثر سقوط سيارتهم - تمانية - بترعة محلة منوف بنطاق كورنيش طنطا  .
تلقى اللواء خالد عبد السلام مدير امن الغربية بلاغا بسقوط سيارة بترعة محلة منوف بنطاق استاد طنطا، 
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الدفاع المدنى والإنقاذ وقيادات مرور الغربية  برئاسة العميد وائل حمودة مدير  ادارة المرور، وتم انتشال جثامين الركاب ورفع السيارة 
وتبين ان الضحايا 5 أشخاص من أسرة واحدة ويقيمون بمركز بسيون وكانوا بطريقهم للمطار لتوصيل أحدهم 
والضحايا هم 
وليد محمد اسماعيل 13 س 
رامى ابراهيم الصاوى 37 س
شوقى محمد اسماعيل 35 س 
محمد وليد اسماعيل 7 س
ابراهيم محمد صبرو 17 س 
وأخطرت النيابة التى صرحت بدفن الجثث بعد بيان سبب الوفاة وتولت التحقيق

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