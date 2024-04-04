الإحصاء: 37.2 % انخفاضا فى عجز الميزان التجاري خلال شهر يناير

أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض قيمة عجز الميزان التجاري ليصل الى 2.08 مليار دولار خلال شهر يناير 2024 مقابل 3.32 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 37.2٪.

وأشار الجهاز، إلى انخفاض قيمة الصادرات بنسبة 15.6٪ حيث بلغت 3.46 مليار دولار خلال شهر يناير 2024 مقابل 4.10 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: (منتجات البترول بنسبة 8.1٪، أسمدة بنسبة 47.7 ٪، بترول خام بنسبة 22.1 %، الغاز الطبيعى والمسال بنسبة 87.1٪).

وارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر يناير 2024 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (فواكه طازجه بنسبة 24.9%، ملابس جاهزة بنسبة 35.7 ٪ ، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 38.6 %، لدائن باشكالها الاوليه بنسبه 12.8 %).

قيمة الواردات

وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 25.3٪ حيث بلغت 5.54 مليار دولار خلال شهر يناير 2024 مقابــل 7.42 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها: (قمح بنسبة 41.8 %، لدائن بأشكالها الأولية بنسبه 43.6%، أدويه ومحضرات صيدله بنسبه 9.9%، ذرة بنسبة 15.1%).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يناير 2024 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها: ( منتجات البترول بنسبة 60.8%، مواد أوليه من حديد او صلب بنسبة 2.7%، الغاز الطبيعى بنسبـة 20.9٪ ، سيارات ركوب بنسبة 92.9 %).