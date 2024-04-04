تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة مانشستر يونايتد.. ثلاثي يقود الهجوم

يستضيف فريق تشيلسي مساء اليوم الخميس، ضيفا من العيار الثقيل، عندما يلتقي علي ملعبه مع نظيره فريق مانشستر يونايتد، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة ال31 من الدوري الإنجليزي والتي يحتضنها ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز.

موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

من المقرر ان تقام مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في تمام الساعة التاسعة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة، العاشرة والربع بتوقيت مكة المكرمة.

وستنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس 1، وسيعلق عليها المعلق الرياضي حفيظ الدراجي.

تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة مانشستر يونايتد

حارس المرمى: دوردي بيتروفيتش

وفي الدفاع: بن تشيلويل - أكسيل ديساسي- تياجو سيلفا- مالو جوستو

خط الوسط: مويسيس كايسيدو- إنزو فيرنانديز

وفي الهجوم: كول بالمر- كونور جالاجير- ميخايلو مودريك - نيكولاس جاكسون

ويحتل فريق تشيلسي المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي جعبته 40 نقطة، بينما على الجانب الآخر، يحتل نادي مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 48 نقطة.