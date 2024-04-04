أهالي المنيا: رفعنا الشاب 5 أمتار من البئر والحبل انقطع

في حادث مروع شغل بال القاصي والداني بمحافظة المنيا، الحادث غريب وعجيب في تفاصيله، لعب القدر دور كبير في حتمية وفاته، فلم يكن يعلم طه محمد عبد العزيز من أهالي قريبة عزاقة، إحدى قرى مركز المنيا ، أنه مع موعد مع الموت بعد السحور ، ليجد نفسه داخل بئر عميق يصل إلى 23 مترا.

سقط طه عبد العزيز البالغ من العمر 35 عاما في البئر، وحين علم الأهل ظل التواصل معه ومحاولة إنقاذه منذ سقوطه في الساعات الأولى ليوم الثلاثاء، حتى أنه تم مد حبل وبه هاتف محمول للتواصل معه، إلا أنه بعد أن تم رفعه لخمس أمتار انقطع الحبل من جديد بحسب رواية أهليته؛ ليعود الى مكانه يتم طلب المساعدة فى عملية الإنقاذ ، لتعيد تداعيات الحادث بقصة ريان المغرب الذى سقط فى البئر.

وكانت الأجهزة الأمنية، قد تلقت بلاغا من أهالى قرية عزاقة التابعة لمركز المنيا ، يفيد سقوط طه محمد عبد العزيز ، والذى يبلغ من العمر 35 سنه وهو متزوج لديه طفل صغير، فى بئر عمقه 23 مترا تحت الأرض، وذلك أثناء اجراء مكاملة من تليفونه المحمول ليلاً، مما تسبب فى سقوطه داخل البئر، وهذا البئر ذو فتحة صغير وهو بئر مياه رى ، وكان ذلك ليلة الإثنين الماضى ومع الساعات الأولى ليوم الثلاثاء .

تجمع الأهالى حول مكان الواقعة، وانتقلت الأجهزة الأمنية، وسيارات الدفاع المدنى، والوحدة المحلية لمكان الواقعة، ودفعت الوحدة المحلية بعدد من اللوادر للمساعدة فى الحفر حول البئر من أجل انتشال جثمانه.

وكانت التحريات الأولية أفادت سقوط طه محمد عبد العزيز فى بئر مياه بعمق 23 متر فى باطن الأرض، وجارى التعامل مع الواقعة وافادت، ان المزارع يبلغ من العمر 30 عام، مقيم بعزبة حامد عزاقة التابعة لقرية طوخ الخيل بمركز المنيا، سقط في بئر مياه جوفية معطل، بالقرب من الطريق الصحراوي الغربي، أثناء سيره بالأرض الصحراوية، عقب صلاه المغرب .

محاولات إنقاذ شاب البئر بالمنيا

وتحاول فرقة الإنقاذ بالمعدات الثقيلة إجراء أعمال الحفر بمحيط البئر، لإستخراج الجثمان، في ظل وجود صعوبات؛ لكون الأرض صخرية.