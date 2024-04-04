أهالي شاب البئر بالمنيا: تناول السحور وأثناء مكالمة تليفونية سقط في البئر

حالة من الهلع والذعر تنتاب أهالي قرية عزاقة، إحدى قرى مركز المنيا، إثر سقوط أحد شباب القرية في بئر على عمق 25 مترا ، المأساة في عدم التمكن من إستخراج جثة الشاب لليوم الثالث على التوالي برغم كثافة وكم الآلات ومعدات الإنقاذ .

أهالي المنيا لم يعد هناك حديث بينهم سوى انتشال جثة الشاب ، بعدما تأكدت وفاته ، وقد اجتاحت منشورات صفحات مواقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك ، في هيئة استغاثة لإنقاذ شاب سقط في بئر عميقة بالصحراء الغربية في محافظة المنيا يدعى "طه محمد عبد العزيز"، 35 سنة ، وقال أهالي قرية عزاقة بغرب مركز المنيا ، إن المزارع الشاب أثناء تجوله بالقرب من مزرعة ، يعمل بها فجر الثلاثاء بعد تناوله السحور، وأثناء حديثه في التليفون سقط في البئر المعطلة، وحاول أصدقاؤه انتشاله دون جدوى نظرا لضيق فتحة البئر التي لا يوجد بها ماء.

وأعلنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية في المنيا ، تكثيف جهودها لإستخراج المزارع الذي سقط في بئر خلال الساعات الماضية ، وأضاف اللواء محمد مصطفي ضبش ، مدير أمن المنيا، أنه تلقى بلاغا من أهالي عزبة حامد عزاقة، التابعة لقرية طوخ الخيل بمركز المنيا، يفيد بسقوط مزارع في بئر مياه جوفية عمق 23 مترا، بالأراضي الصحراوية غرب مركز المنيا.

وتابع أن سيارات الحماية المدنية، والإسعاف والشرطة، ولوادر الوحدة المحلية، انتقلت للموقع وتبين لها سقوط مزارع مقيم بعزبة حامد عزاقة التابعة لقرية طوخ الخيل بمركز المنيا، يبلغ من العمر 30 عاماً، في بئر مياه جوفية معطل، بالقرب من الطريق الصحراوي الغربي، أثناء سيره بالأرض الصحراوية مساء الثلاثاء.

وأفاد شهود عيان بأن الشاب تواصل مع ذويه بعد سقوطه وأبلغهم بما حدث معه وبأنه به كسر بالذراع ، وأوضح أن الأهالي تواصلوا مع الحكومة بعد فشل محاولاتهم لإنقاذ الشاب، كذلك لفت إلى أن الناس كانوا على تواصل مع الشاب لمدة 6 ساعات، إلى أن فقد الاتصال به بعدها.

يشار إلى أن المعدات الثقيلة كانت احتشدت بموقع البلاغ ، في محاولة لإجراء حفريات بمحيط البئر، لاستخراج الشاب حيا أو ميتاً، في ظل وجود صعوبات لكون الأرض صخرية ، وقال مواطنون بالقرية إن المفقود من إحدى القبائل العربية الكبيرة غرب المنيا، ومتزوج وله من الأبناء ثلاثة أطفال ، ووسط مصير غامض لا أحد يعلم إذا كان توفي أم ما زال على قيد الحياة.