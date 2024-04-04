بلاغ يتهم دار رعاية باستغلال مرضى الإعاقة الذهنية للتهرب من الضرائب والتأمينات

تقدمت م ح ( مدير إدارى ) ٥٠ سنة ببلاغ لنيابة قسم ثان العبور ضد إحدى دور الرعاية بمدينة العبور بمحافظة القليوبية تتهم فيها مدير الدار وعدد من المشرفين باستغلال الظروف الصحية والإعاقة الذهنية لشقيقتها د ح ٥٢ سنة والمحتجزة بدار الرعاية منذ عام ٢٠١٦م تحت العلاج والرعاية.

وأشارت مقدمة البلاغ والذى حمل رقم رقم ٤٥٠ جنح قسم ثان العبور إلى قيام صاحب الدار والمشرفين بتبصيمها على على استمارة تأمينات باعتبارها عاملة في إحدى الشركات المملوكة لصاحب الدار وهى فاقدة الأهلية ولم يتم الرجوع الى شقيقتها القيمة عليها مما تسبب في إيقاف المعاش الخاص بها عن والدها وتحميل المريضة والقيمة عليها غرامة تأمينات بلغت ٣٢ ألف و٢٤٨ جنيها بسبب هذا العقد والتصرف الغير قانوني وغير الأخلاقي.

من جانبه قال الدكتور جلال سليم المحامى تطوعا عن المريضة النفسية الضحية المقيمة بالدار أنه تم تقديم بلاغات إلى النيابة العامة والتى قامت على الفور بإحالة الواقعة إلى قسم ثان العبور لاتخاذ اللازم قانونا .

كما تم تقديم شكاوى إلى النيابة الإدارية بالعبور وتم استدعاء مسئولى التأمينات لسماع أقوالهم في الواقعة.

واضاف أن تلك الواقعة تندرج تحت القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ بشأن حقوق الأشخاص ذوى الاعاقة والذى ينص على الحبس والغرامة لمدة لا تتجاوز سنه وغرامة لا تزيد عن ١٠ ألاف جنيه او كليهما لكل من اعمل في القيام بواجباته أو اتخاذ اللازم.

وكذلك كل من أدلى ببيانات غير صحيحة أمام الجهات المختصة أو قدمها إليها أو اخفي معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأى من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوى الإعاقة بموجب هذا القانون.