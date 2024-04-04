المنيا تواصل عمليات البحث عن جثة شاب البئر

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، متابعته المستمرة لتداعيات حادث وفاة أحد أهالى قرية عزاقة التابعة لمركز المنيا، إثر سقوطه فى بئر بالظهير الصحراوي الغربى، وتجرى حاليا عملية استخراج الجثمان .

كان محافظ المنيا، قد أصدر تعليماته على الفور الى رئيس الوحدة المحلية، والأجهزة المعنية للمحافظة، وبالتنسيق مع مديرية الأمن، بسرعة التوجه الى مكان الحادث، حيث تم الدفع بفريق الإنقاذ البري للحماية المدنية، والدفع بعدد كبير من معدات المحافظة، (عدد 4 لودر كبير + حفار + دقاق +مولد كهربائى )، للمعاونة في استخراج جثة المتوفى، وتم إخطار النيابة العامة بالحادث.

جاء ذلك ، فور تلقى غرفة عمليات المحافظة عصر الثلاثاء 2/4/2024 ، بلاغا يفيد بسقوط أحد الأشخاص ، ويدعى طه محمد عبد العزيز حسن 30 سنة ، ومقيم بعزبة عزاقة التابعة لقرية طوخ الخيل دائرة مركز المنيا ، داخل بئر بعمق حوالى 25 مترا ، فى زمام مزرعة ارض مستصلحة بالظهير الصحراوي الغربي، ( قرية 8 ) دائرة مركز المنيا ، وضع يد ابن خاله ، ويدعى احمد عطيه حموده السن 44 عاما ، ومقيم بنفس عنوان المتوفى بذات القرية ، حيث تبين سقوط المتوفي أثناء ترجله بالقرب من البئر ، مما ادى الى انزلاق قدمه ، وجار المتابعة.

وكان اللواءأسامه القاضي محافظ المنيا ، قد أعلن عن وفاة الشاب "طه" إثر سقوطه داخل بئر في صحراء محافظة المنيا، بعد محاولات إنقاذه التي استمرت نحو 55 ساعة ، وتجرى حاليًا عملية استخراج الجثمان ، و أكد المحافظ ، في بيان، متابعته المستمرة لتداعيات حادث وفاة الشاب ابن قرية عزاقة، التابعة لمركز المنيا، إثر سقوطه في بئر بالظهير الصحراوي الغربي.

و وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية والأجهزة المعنية للمحافظة ، وبالتنسيق مع مديرية الأمن بسرعة التوجه إلى مكان الحادث ، وتم الدفع بفريق الإنقاذ البري للحماية المدنية ، وعدد كبير من معدات المحافظة ، (4 لودر كبير وحفار ودقاق ومولد كهربائى ) للمعاونة في استخراج جثة المتوفي، وتم إخطار النيابة العامة بالحادث.

وكانت غرفة عمليات المحافظة، قد تلقت بلاغًا الثلاثاء الماضي يفيد بسقوط شخص يدعى طه محمد عبد العزيز حسن، 30 عامًا، مقيم بعزبة عزاقة التابعة لقرية طوخ الخيل دائرة مركز المنيا، داخل بئر بعمق 25 مترًا في زمام مزرعة أرض مستصلحة بالظهير الصحراوي الغربي (قرية 8) دائرة مركز المنيا (وضع يد ابن خاله) يدعى أحمد عطية حمودة، 44 عامًا، مقيم بذات القرية.

وتبين سقوط المتوفي أثناء ترجله بالقرب من البئر مما أدى إلى انزلاق قدمه ، وقال أحد أقربائه ، إن الشاب ضعيف البصر منذ زمن، ولأنه يمكث في مدخل محافظة المنيا حيث المنطقة الصحراوية، لم يلتقط هاتفه "شبكة"، فاضطر أن يتحرك يمينًا ويسارًا خلال سقي الزرع فسقط في البئر.