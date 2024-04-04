اليوم.. الحكم على المتهمين في قضية قتل اللواء حسن العبيدي

تصدر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، اليوم الخميس، الحكم على المتهمين فى قضية قتل اللواء حسن العبيدي، القائد العسكري اليمني، داخل شقته.

وكانت الدائرة 13 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، قررت الإثنين الماضي، مد أجل النطق بالحكم على المتهم الأول "رمضان. م" في قضية مقتل اللواء اليمني حسن العبيدي، لورود رأي فضيلة المفتي الشرعي في إعدامه، ومحاكمة باقي المتهمين في القضية، بجلسة اليوم ٤ إبريل الجاري.

وكانت جلسة سابقة شهدت إحالة أوراق المتهم الرئيسي رمضان محمد؛ لفضيلة مفتي الجمهورية للبت في إعدامه، وتحديد جلسة اليوم للحكم على باقى المتهمين.

جاء بقرار إحالة النيابة العامة لأوراق القضية للجنايات، أن المتهمين من الأول حتى الرابع: «رمضان.م»، 29 سنة، و«عبدالرحمن.أ»، وشهرته «عسلية»، 19 سنة، و«إسراء.ص»، وشهرتها «دينا»، 22 سنة، و«سهير.ع»، وشهرتها «منة»، 17 سنة، قتلوا « حسن العبيدي» عمدًا مع سبق الإصرار وسرقوه، بعدما بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك، بأن أعدوا لذلك عقارًا مهدئًا- الكلوازبين- وسلاحًا أبيض «مطواة»، إذ شاركتهم المتهمة الخامسة «آية.ر»، 23 سنة، في إخفاء جزء من المسروقات.

وكشفت النيابة أدوار المتهمين بالواقعة، إذ إن المتهمتين «الثالثة»، و«الرابعة» وضعتا مخدرًا للمجني عليه بمشروب لشل حركته، ليتمكن المتهمان «الأول»، و«الثاني» من الدخول لمسكنه والإجهاز عليه، وما إن تمكنتا - المتهمة الثالثة والرابعة- من ذلك وظهر لهما على المجني عليه آثار العقار المهدئ، حتى مكنتا المتهمين الأول والثاني من دخول شقته.

وأوضحت النيابة في قرار الإحالة أن المتهمين تعدوا على اللواء اليمني بـ«مطواة»، وكبلوا قدميه وكتموا فاه بقطعة من القماش وكشفوا عورته، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته، مشيرةً إلى دخولهم مسكن الضحية بالتحايل بقصد ارتكاب الجريمة، وكان ذلك ليلًا وأحرزوا مادة من المواد المخدرة «الكلوازبين» وأحرزوا سلاحين أبيضين «سكين»، و«مطواة»، فضلًا عن قطعة قماش.

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وتلقت النيابة العامة تلقت بتاريخ 18 /2 /2024 إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليه حسن العبيدي مقتولًا داخل شقته بدائرة قسم العمرانية - فبادرت بالانتقال إلى مسرح الجريمة لإجراء المعاينات اللازمة وانتدبت مصلحتي الطب الشرعي والأدلة الجنائية وبادرت بالأمر بضبط وإحضار من أشارت التحريات إلى ارتكابهم الواقعة، وهم سيدتان ورجلان - وأخرى أخفت متحصلات الجريمة وباستجوابهم أمام النيابة اعترف المتهمين الأربعة بارتكاب الواقعة بغرض السرقة، وتم ضبط المسروقات لدى المتهمة الخامسة والتي أشارت التحريات بعلمها بكونها متحصلة من الجريمة.