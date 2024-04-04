إصابة 17 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم- القاهرة

أصيب 17 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص كانوا يستقلونها بطريق الفيوم – القاهرة بعد البوابات، باتجاه الفيوم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة سنورس، بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق الفيوم- القاهرة بنطاق المركز.

على الفور انتقلت اجهزة الأمن و 11 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إنقلاب السيارة نتيجة السرعه الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانها السيطرة على السيارة فانقلب في نهر الطريق وتسبب في اصابه 17شخصا بإصابات متوسطة الى بسيطة، تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

إصابة 3 أشخاص فى حريق منزل

وفى حادث سابق امس اصيب 3 اشخاص بالفيوم فى حريق شقة سكنية فى منزل مكون من طابقين بقرية رحيم التابعه لمركز سنورس ، وذلك بسبب حدوث ماس كهربائي مفاجئ في الدائرة الكهربية للمنزل، وانتشرت النيران وسرعان ما التهمت محتويات الشقة السكنية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سنورس ، بورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق هائل في منزل مكون من طابقين بقرية رحيم بدائرة المركز، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت اجهزة الحماية المدنية بمديرية أمن الفيوم، إلى مكان الحريق، وتم إخماد النيران قبل أن تمتد إلى المنازل المجاورة. ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بـ3 سيارة إسعاف إلى مكان الحريق، وتم نقل المصابين بحالة اختناق جراء الحريق إلى مستشفى سنورس المركزي لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وأسفرت المعاينة الأولية للحريق، أنّ ماس كهربائي في الدائرة الكهربية للمنزل، وراء اندلاع الحريق، ولا توجد أي شبهة جنائية حول الحريق.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة التى امرت بندب خبراء المعمل الجنائى لبيان اسباب الحريق وتولت التحقيق.