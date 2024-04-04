في دقائق.. حضري كفتة بالكريمة والمشروم اللذيذة

كفتة بالكريمة والمشروم من الأكلات اللذيذة التي يمكنك إعدادها لسفرة رمضان، فتتميز بمذاق لذيذ وسرعة تحضيرها، بمكونات صحية لرفع المناعة ومد الجسم بالفيتامينات، وفيما يلي نقدم لك طريقة عملها.





طريقة عمل كفتة بالكريمة والمشروم

المقادير

- لتحضير الكفتة :

لحم مفروم : 250 غراماً

بقدونس : نصف باقة

الثوم : ملعقة صغيرة (مفروم)

البصل : 2 حبة (مفروم)

ملح : رشّة

فلفل أسود : رشّة

بهارات مشكلة : ملعقة صغيرة

الزيت : حسب الحاجة (لقلي الكفتة)

- لتحضير الصوص :

المشروم : 250 غراماً (مقطّع شرائح)

دقيق : ملعقة كبيرة

حليب : كوب (سائل / أو كريمة طبخ)

طريقة التحضير

1- لتحضير الكفتة: ضعي في وعاء اللحم والبقدونس والبصل والثوم ثمّ نكّهي بالملح الفلفل والبهارات وادعكي جيداً حتى تتجانس المكوّنات.

2- حمّي القليل من الزيت في مقلاة على حرارة متوسّطة.

3- شكّلي الكفتة على شكل كرات متساوية الحجم واقليها بالزيت حتى تنضج.

4- أضيفي الفطر وقلّبي جيداً حتى تنشف المياه.

5- ضعي الدقيق فوق الكفتة وقلّبي قليلاً.

6- اسكبي الحليب فوق القدر واتركيه يغلي على حرارة متوسّطة.

7- ارفعي القدر عن النار وقدّميه مباشرةً.

فوائد تناول المشروم

خفض ضغط الدم

كل 100 جم من المشروم الأبيض الطازج تحوي ما يقارب 318 ملغم بوتاسيوم، وهذا يعني بأنه مصدر غني للبوتاسيوم، الذي يُعد مهم في الحفاظ على اتزان السوائل في الجسم وضبط مستويات ضغط الدم في الجسم.

يعزز صحة القناة الهضمية

يبدو أن بيتا جلوكان والمركبات الأخرى الموجودة في عيش الغراب تعمل كمواد حيوية، مما يعزز نمو بكتيريا الأمعاء الجيدة وبيئة ميكروبية مواتية، هذا مهم لأن القناة الهضمية الصحية ضرورية للحفاظ على أنظمتنا المناعية وهضم طعامنا والتفاعل مع الدماغ عبر الهرمونات والأعصاب.





يساعد في إنقاص الوزن

يعتبر المشروم بديلاً رائعًا منخفض السعرات الحرارية وقليل الدسم للحوم، فهي منخفضة السعرات الحرارية وتحتوي على نسبة عالية من الماء، يجعل تركيز البكتين العالي في المشروم مصدرًا جيدًا للألياف القابلة للذوبان، مما يبطئ عملية الهضم ويجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، كما أنها غنية بالبروتين وقليلة الدهون، يوجد مصدر كبير للنحاس، وهو معدن يساعد في التمثيل الغذائي للدهون، في عيش الغراب.





يقوي المناعة

يوجد نوع من الألياف والموجودة في المشروم يعرف باسم بيتا جلوكان، والذي وجد أنه يقوي جهاز المناعة، ونظر الباحثون في بيتا جلوكان كعلاج محتمل للسرطان وارتفاع الكوليسترول في الدم، بالإضافة إلى ذلك، تم اكتشاف السيلينيوم، المتوفر بكثرة في عيش الغراب، لتقوية جهاز المناعة، والحماية من العدوى، وزيادة مقاومة نزلات البرد والإنفلونزا.