الزمالك يفوز على سموحة في دوري السلة

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، على نظيره سموحة بنتيجة 77 - 60، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، على صالة محمد حسن حلمي بالقلعة البيضاء، في أولى مواجهات دور الـ8 لبطولة دوري السوبر.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:-

25 - 17

46 - 30

63 - 37

77 - 60

من المقرر، أن يواجه "سلة الزمالك" نظيره سموحة، اليوم الخميس، في ثاني مواجهات دور الـ 8 لبطولة دوري السوبر.



وتقام مواجهات دور الـ8 بنظام best of 5 ، على أن يتأهل الفريق الفائز في 3 مباريات إلى دور الـ 4 لبطولة دوري السوبر.

ويضم الجهاز الفني لسلة الزمالك كل من: وائل بدر مديراً فنياً، ومحمد السحرتي مدرباً عاماً، وطارق كيمب مدرباً، ومحمد سعيد معداً بدنياً، ومصطفى محسن مديراً إدارياً، وإسلام جمعة أخصائياً للعلاج الطبيعي، وإياد مصطفى محللاً للأداء.