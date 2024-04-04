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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الزمالك يفوز على سموحة في دوري السلة

مباراة الزمالك وسموحة
مباراة الزمالك وسموحة

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، على نظيره سموحة بنتيجة 77 - 60، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، على صالة محمد حسن حلمي بالقلعة البيضاء، في أولى مواجهات دور الـ8 لبطولة دوري السوبر.

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وجاءت نتائج الفترات كالتالي:-
25 - 17
46 - 30
63 - 37 
77 - 60

من المقرر، أن يواجه "سلة الزمالك" نظيره سموحة، اليوم الخميس، في ثاني مواجهات دور الـ 8 لبطولة دوري السوبر.


وتقام مواجهات دور الـ8 بنظام best of 5 ، على أن يتأهل الفريق الفائز في 3 مباريات إلى دور الـ 4 لبطولة دوري السوبر.

ويضم الجهاز الفني لسلة الزمالك كل من: وائل بدر مديراً فنياً، ومحمد السحرتي مدرباً عاماً، وطارق كيمب مدرباً، ومحمد سعيد معداً بدنياً، ومصطفى محسن مديراً إدارياً، وإسلام جمعة أخصائياً للعلاج الطبيعي، وإياد مصطفى محللاً للأداء.

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