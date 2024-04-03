"شهرزاد" يختتم عروضه على مسرح قصر ثقافة روض الفرج

"شهرزاد" .. بعد أربعة أيام شهدت إقبالا كبيرا من الجمهور، اختتمت فرقة روض الفرج المسرحية بالقاهرة ليالي العرض المسرحي "شهرزاد"، الذي قدم ضمن الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المنفذ ضمن برامج وزارة الثقافة.

قصة الأميرة شهرزاد

العرض يتناول قصة الأميرة شهرزاد التي تحكم مملكة ورثتها عن أبيها في العشرين من عمرها ولكن يعيبها حب التملك والسيطرة، ودبرت المكائد للانتقام من جندي رفض الزواج منها بالرغم من أنها منحته رتبا عالية، ولكنه أحب فتاة أخرى.

العرض تأليف بيرم التونسي، ألحان سيد درويش، إخراج محمود عطية، توزيع عبد الله رجال، قيادة أوركسترا عادل مصطفى، تصميم ملابس منال حسين، مخرج منفذ هبة حسن، تصميم استعراض سيد فاروق، ديكور علاء الحلوجي.

"شهرزاد"، إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وينفذ بإشراف إقليم القاهرة الكبرى الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة القاهرة برئاسة شاهيناز عطية.

ويشار أن أنشطة هيئة قصور الثقافة تشهد زخما كبيرا في الفعاليات بجميع المحافظات احتفالا بشهر رمضان، وعروض الموسم المسرحي الحالي، حيث أطلقت الهيئة الليالي الرمضانية هذا العام بمواقعها المركزية الكبرى، في 4 مواقع بالقاهرة منها قصر ثقافة روض الفرج والحديقة الثقافية بالسيدة زينب ومسرح السامر وقصر السينما. كما نظمت فعاليات ليالي رمضان في 6 محافظات مصرية تمثل أقاليم مصر كافة، بجانب أنشطة الهيئة المتعددة والمستمرة في كل الفروع الثقافية احتفالا بالشهر الفضيل.

الصيام والصحة النفسية ضمن لقاءات متنوعة لقصور الثقافة بالأقصر

من ناحية أخرى ، نظم فرع ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات ضمن احتفالات رمضان التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

وشهد مركز شباب الجوهرة سهرة رمضانية تضمنت محاضرة بعنوان "الصيام وصحتنا النفسية" تحدثت خلالها حياة عبد الرحيم عن مفهوم الصيام وأهميته للصحة العامة والجهاز المناعي، وأثر ذلك على الصحة النفسية.

أعقب ذلك أمسية شعرية تضمنت إلقاء قصائد وطنية ورمضانية، بجانب ورشة تصميم لوحات عن مظاهر الشهر الكريم، واختتم اليوم بفقرة ابتهالات وتواشيح دينية للشيخ ناصر الأنصاري.

واستمرارا للأنشطة المنفذة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي، نظمت مكتبة الكيمان الثقافية ليلة رمضانية تضمنت لقاء تحدث خلاله شعبان سعد عن انتصارات شهر رمضان، تلاها ورشة حكي، واختتمت بورشة رسم فانوس رمضان بالألوان الخشب والفلوماستر، وفقرة إنشاد ديني لعدد من الموهوبين.

وفي قصر ثقافة حسن فتحي، أقيمت محاضرة بعنوان "بطولات الجيش المصري في رمضان" وورشة فنية تدريب حسن رفاعي، بجانب لقاء لمناقشة أعمال الشاعر أحمد شمس الدين، وفقرة ابتهالات دينية للمنشد علي سيد.

بينما شهد قصر ثقافة الطارف لقاء لمناقشة أعمال الشاعر سيد صدقي، أعقبه محاضرة بعنوان "قيمة الاقتصاد في حياتنا" قدم خلاله العادلي حسان عدة نصائح حول كيفية إدارة ميزانية الأسرة والاستخدام الأمثل للموارد.

وشهدت ساحة أبو الحجاج الأقصري، الأسبوع الماضي ختام فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية، ضمن البرنامج المركزي للهيئة العامة لقصور الثقافة بالمحافظات احتفالا بشهر رمضان، حيث استقبلت عشر ليالي حافلة تضمنت عددا كبيرا من العروض الفنية والأمسيات الشعرية واللقاءات التثقيفية واحتفاء بمسيرة المبدعين في مقهى يحيى الطاهر عبد الله، بالإضافة إلى برنامج مخصص للأطفال تضمن كثيرا من الورش الفنية المتنوعة.